Lindorff : Nos han vendido

comunicado 8.pdf

En la reunión de hoy los CCOO y UGT, respaldados por los representantes de los trabajadores de Aktua, NOS HAN VENDIDO.

Comenzamos la reunión con una actitud agresiva por parte de le empresa AMENAZANDO con finalizar el 19 de abril, día en la que se había convocado la huelga de 24 horas, el período de consultas y proceder a despedir según sus criterios y condiciones, alegando mala fe de la parte social. Esta amenaza ha surtido efecto y los sindicatos mayoritarios han comenzado a MERCADEAR con los trabajadores.

Se les ha olvidado que este ERE NO TIENE FUNDAMENTO, que durante el tiempo de consultas la empresa NO HA APORTADO LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA JUSTIFICAR LAS RAZONES QUE ALEGAN, por lo que el ERE SIGUE SIN TENER MOTIVOS.

El PRECIO que han puesto a nuestros DESPIDOS es de 36 días por año con un máximo de 24 mensualidades, con la posibilidad de VOLUNTARIOS hasta el 50 % de los puestos afectados y a partir de ahí la empresa será quien decida, en base a la PRODUCTIVIDAD, las personas que van a ser despedidas A DEDO, como dijeron hace unos días LOS QUE AHORA LO FIRMAN.

Si bien esta TRAICION puede parecer beneficiosa, desde nuestro punto de vista, desprecia los derechos de los trabajadores de la empresa, no tiene en cuenta los diversos factores que influyen a la hora del recobro ni la SUBJETIVIDAD de este criterio. NO garantiza que este ERE no se convierta en una “COSTUMBRE” cada vez que quieran LIMPIAR LA EMPRESA.

A partir de ahora comienza la LUCHA para poder tirar a bajo una SANGRÍA INJUSTIFICADA llevada a cabo por una EMPRESA que tiene BENEFICIOS y que pretende seguir teniéndolos A COSTA DE LOS TRABAJADORES y con la ayuda de los TRAIDORES.

NO LUCHAMOS SOLO POR LOS PUESTOS DE HOY, estamos defendiendo nuestros puestos para el futuro. Hoy más que nunca, después de esta MANIFIESTA TRAICIÓN tenemos que MOSTRAR NUESTRA REPUGNANCIA.

NO HAY CAUSA, NO HAY ERE SE PUEDE Y SE DEBE LUCHAR CONTRA LOS ERES

JUEVES 19/4 HUELGA 24 HORAS