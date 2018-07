CGT DENUNCIA: DIGITEX HOSTIGA DE FORMA REPUGNANTE A QUIENES SUFREN UNA BAJA MÉDICA (AUDIO INCLUÍDO) ...

Desde CGT ya conocíamos prácticas de muchas empresas del sector de Contact Center en relación a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran de baja médica. De hecho, algunas empresas del sector que tenían ansias por despedir a gente de baja aplicaron con efecto retroactivo el nuevo artículo 52 D de la Reforma Laboral del año 2012, cuestión que fue posteriormente tumbada por el Tribunal Supremo.

En este caso nos encontramos ante una situación aún más grave . Desde CGT hemos conocido que la empresa de Contact Center Digitex (Grupo COMDATA), con más de 2000 personas contratadas en todo el estado, ha cruzado un límite que nos repugna y que condenamos enérgicamente. La Cadena Ser ya se ha hecho eco de esta noticia.

Desde un teléfono de la empresa y desde una persona identificada como parte del departamento de Clima Laboral de Digitex-Comdata se está dedicando a llamar a todas las personas que están de baja médica para indicarles que, si no se dan de alta antes del 1 de agosto, perderán su asignación al servicio para el que venían trabajando , pasando desde entonces a estar vinculados al departamento de personal. Concretamente se les “informa” de que, si no causan alta médica antes del 1 de agosto, pasarán a formar parte de una "nube" sin vinculación con ningún servicio : esto es, se les dice abiertamente que quedarán "en el aire", sin asignación directa del trabajador o trabajadora a ninguna campaña con trabajo efectivo, y que "podrán posteriormente ser destinados a un nuevo servicio, o no" , tal y como se afirma de manera innegable en la llamada telefónica que publicamos junto a esta noticia.

Podemos catalogar esta política empresarial de muchas maneras, pero a bote pronto podríamos hablar de desde nuestro punto de vista de una presión inaceptable, ya que se insta a la persona que se encuentra de baja a que adelante su alta si no quiere quedar desvinculado del servicio para el que venía trabajando, por encima del criterio médico y sólo atendiendo a la voluntad empresarial. De hecho, hemos confirmado con distintos trabajadores afectados que esta misma empresa una hace una semana lanzó entre las personas de baja médica una información por la que se les ofrecía un plus de 70€ si se daban de alta. Por tanto, llueve sobre mojado.

No vamos a tolerar estas prácticas en modo alguno. De hecho, nuestros servicios jurídicos ya están trabajando en este caso. Desde CGT vamos a interponer una denuncia ante inspección de trabajo denunciando esta situación. Preguntaremos a la Mutua si está informada y también nos vamos a dirigir al Defensor del Pueblo para que actúe contra Digitex y vamos a trasladar al juzgado de guardia para que investigue los posibles delitos contra los trabajadores y trabajadoras que puedan sufrir estas prácticas.

A continuación os dejamos un enlace para que escuchéis la llamada real que ha tenido que sufrir un trabajador que se encontraba de baja, donde puede verificarse que cada una de las cuestiones que afirmamos en este comunicado es tan cierta como innegable. Digitex queda retratada y con las vergüenzas al aire. Exigimos una inmediata eliminación de este procedimiento y el cese de cualquier llamada y hostigamiento a los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran de baja.

El Contact Center (más conocido como Telemarketing) es una profesión con numerosos riesgos para la salud de quienes trabajan atendiendo el teléfono. Se trata de un sector con alta conflictividad laboral, donde son habituales las sanciones y despidos a trabajadores y trabajadoras, y donde los riesgos más habituales para la salud suelen estar relacionados con la carga mental, la presión por los tiempos, inseguridad contractual y un excesivo control hacia los trabajadores y trabajadoras que están monitorizados en todo momento.

Digitex es una de las empresas más importantes del sector y su cliente más importante es Movistar. Encabeza muchas de las iniciativas empresariales más hostiles con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y ha sido condenada en numerosas ocasiones por parte de la inspección de trabajo y los juzgados de lo social a causa de estas políticas intolerables.

CGT aprovecha esta noticia para responder a la explicación que da Digitex a este asunto. Según ha informado la Cadena Ser en su informativo de las 14:00 del día 16 de julio, la empresa ha enviado un correo electrónico a esta emisora el que afirman de modo exagerado y poco creíble que ellos están muy preocupados por la salud y la seguridad de las personas que trabajan para la empresa, todo ello con un tono propagandístico y petulante. Asimismo han indicado que la llamada únicamente pretende mejorar el dimensionamiento del mes de agosto. Esto es totalmente falso ya que la empresa en la llamada afirmó que si no se incorpora antes del 1 de agosto el trabajador estaría fuera de la campaña. No hay por tanto intención de realizar cuadrante de turnos alguno, ya que precisamente se le saca de su servicio y se le deja en un limbo en el que el trabajador no sabe si dispondrá o no de trabajo efectivo. Además la empresa sabe que cualquier persona que tenga un alta médica tiene la obligación de comunicarlo a la empresa, sin ser necesario realizar llamadas de apercibimiento de este tipo.

Desde CGT condenamos enérgicamente estas prácticas y advertimos que vamos a luchar con todos los medios para evitar estas prácticas. Seguiremos informado.