El pasado 28 de agosto Transcom anunció al Comité de Empresa de la provincia de Madrid la apertura del período de consultas de un ERE que iba a afectar a “más de 100 personas” de las campañas de Fidelización Inbound, Fidelización Outbound y Retenciones de su cliente Orange “por la comunicación de la finalización completa del servicio y no por la adjudicación a un nuevo cliente” según se nos dijo en aquella reunión.

Primera mentira de este proceso: en los siguientes días tuvimos conocimiento de que las campañas seguía desarrollándose al menos en las empresas Arvato de Salamanca y Sitel de Sevilla. Ya en la primera reunión preliminar del día 6 de septiembre CGT puso de manifiesto esta circunstancia, justo cuando se nos comunicó que el número de despidos se iba a incrementar a 200, un viejo truco empresarial para luego reducir esa cantidad y alegar buena fe negociadora en el período de consultas.

Desde entonces dos reuniones más de ese proceso, que teóricamente, si no hay acuerdo, finalizará el día 4 o el 5 de octubre, prorrogable según Transcom en diez días más (buena muestra de su interés en llegar a un acuerdo para disfrazar un enjuague con su cliente) y hasta ahora no hemos hecho sino poner de manifiesto en la mesa de negociación que Transcom lo que quiere es sustituir empleo estable y con derechos por empleo precario y de miseria, con cientos de contrataciones eventuales. Y este no es el primer proceso de estas características: tras dos EREs encubiertos denunciados por CGT, uno de ellos de 80 despidos declarado nulo por el TSJM y otro reconocido por la empresa en las puertas del mismo juzgado, y múltiples intentonas de eludir la puesta en marcha de un despido colectivo legal, en 2017 Transcom despidió, con la firma de CCOO, USO, UGT y CsiF, a más de 250 personas por la perdida de una campaña que no garantizo la subrogación por culpa del infame Art. 18 del Convenio que no obliga a traspasar a los trabajadores a las nuevas empresas adjudicatarias de los servicios.

En esta ocasión, tras dos reuniones y en vísperas de la tercera, que se celebrará el 25 de septiembre, estamos no solo descubriendo un posible enjuague de Transcom y Orange, sino también diversas vulneraciones de la buena fe negociadora, incumpliendo acuerdos adoptados en la mesa del ERE, con abiertas manifestaciones de Transcom de no tener ninguna intención de reubicar al personal afectado, que solo han redundado en la reducción de los despidos inicialmente previstos , ya en la primera reunión, a un número de 171 y el lanzamiento de una oferta trampa de Transcom con un cupo de voluntarios/as y un incremento de la indemnización a 24 días por año trabajado, sin ninguna reubicación. Toda una tomadura de pelo y un intento de arrebatar la iniciativa a la parte social y poner en contra de la misma a la plantilla.

Sin embargo, una fuerte campaña de difusión en medios, en ayuntamientos del Corredor del Henares (con una moción aprobada por unanimidad en San Fernando de Henares de oposición al ERE y diversas declaraciones institucionales) y un calendario de movilizaciones que ha comenzado el 21 de septiembre con un paro en el centro de San Fernando de Henares, donde se ubican las campañas (con un seguimiento global de en torno a un 75% y un 100% en los servicios afectados), está consiguiendo poner a Transcom contra las cuerdas. Hoy también ha habido una concentración en torno al ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, donde vive una buena parte de lxs trabajadorxs afectadxs, con marcha posterior a una tienda de Orange y concentración ante la misma, que ha hecho resonar en las calles del municipio madrileño la voz de la clase trabajadora. Gracias a lxs compañerxs del Comité de Empresa de Amazon, presentes en el acto.

CGT ha puesto en manos no solo de sus servicios jurídicos sino también de un reputado economista la documentación técnica del ERE para tratar de desmontar las mentiras de Transcom y los días 28 de septiembre y 4 y 5 de octubre están previstas sendas huelgas de un día entero de duración en el mismo centro de San Fernando de Henares. El 28 de septiembre también se ha programado una marcha de protesta y no estamos valorando concentrando en frente del hotel de la negociación del ERE.

De todo ello ha ido informando puntualmente CGT a lxs trabajadorxs mediante comunicados de todas y cada una de las reuniones e información boca a boca al instante del desarrollo de las mismas. Esta lucha sigue y la vamos a ganar.

Adjuntamos fotografías de la lucha y de la plataforma el día de la huelga.