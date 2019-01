UNISONO ESTATAL : El LUNES 28 TENEMOS QUE COLGAR LOS CASCOS ...

comunicado viernes.pdf

El próximo lunes las personas que trabajamos en Unísono y en las ETT que la empresa utiliza tenemos una cita con nuestra dignidad y con nuestro futuro.

Con nuestra dignidad, ya que no podemos seguir aguantando los desprecios de la empresa hacia quienes trabajamos para Unísono, bien directamente o por ETT. No podemos seguir consintiendo que nos roben dinero y derechos todos los días. No podemos soportar ni un día más la prepotencia de quienes se lucran gracias a nuestro esfuerzo y nuestros derechos.

También tenemos una cita con el futuro. Si el día 28 de enero no conseguimos que la empresa se pare, habremos empezado a perder todo lo que tenemos, incluso el propio empleo. A nadie se le oculta que las condiciones laborales son cada vez peores, pero es que además quieren despedirnos a todo el personal que tenemos contrato directamente con Unísono, para contratar a través de ETT a nuevo personal más barato y con menos derechos para hacer nuestro trabajo.

Pero también están llamados a esta huelga quienes están contratadas/os por de ETT. Deberían ser los máximos interesados/as en su éxito, secundándola de forma masiva.Todos los sindicatos de la empresa, todos, estamos convencidos de que sus contratos son fraudulentos y que deberían tener contrato indefinido con Unísono, pero la ley nos impide demandar a las ETT´s ya que no somos sus representantes legales, y en sus empresas no hay representación sindical, por tanto están abandonadas/os completamente a los caprichos de las empresas. Solo tienen un camino: la lucha. Ya no hay escusas estamos unidos todos los sindicatos, tú también tienes que luchar, sin todo el personal los sindicatos no podemos hacer nada.

Desde aquí os dejamos unas indicaciones para secundar la huelga: El lunes 28 de enero no hace falta que vengas a trabajar.

Anima a tus compañeras y compañeros a secundar la huelga.

No permitas preguntas ni coacciones sobre tu intención de secundar la huelga. No estás obligada/o a comunicar tu intención a nadie.

Si eres de ETT también puedes y debes hacer la huelga.

Si tienes alguna duda o recibes algún tipo de presión de tus mandos ponte en contacto con cualquier representante sindical de la empresa

Ya está bien de que Unísono impida la conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadoras/es (estén contratadas/os por ETT o por la empresa), de que te denieguen sistemáticamente tus vacaciones acogiéndose a una interpretación tan interesada como falsa de los acuerdos alcanzados o te las asignen sin corresponder. Ya está bien de que las ampliaciones o reducciones horarias y los cambios de turno se concedan o denieguen basándose en los objetivos de la empresa y no en tus necesidades reales o de que te impidan aspirar a un futuro mejor negándote los Permisos Individuales de Formación (PIF).

TOD@S A LA HUELGA

SECUNDA LA HUELGA DE 24 HORAS EL LUNES 28 DE ENERO ¡¡ES EL MOMENTO!!