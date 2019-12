CGT PONE FIN A LAS AMPLIACIONES TEMPORALES NO CONSOLIDABLES EN KONECTA BTO ...

comunicado estatal konecta bto 05-12-2019.pdf

Konecta, junto con otras empresas del sector, lleva mucho tiempo (demasiado ya) poniendo en práctica un nuevo sistema que profundiza en la precariedad laboral de las personas nuevas que trabajan en la empresa. Demasiados años ya de impunidad mediante la fórmula de contratar a lxs trabajadorxs con contratos raquíticos en horas para ofertarles al día siguiente, y suscribir individualmente con ellxs, ampliaciones constantes pero temporales en sus horas de contrato. Ofertando ampliación tras ampliación... ¡¡¡Hasta que dejan de hacerlo!!! Una herramienta de precariedad, al tiempo que de control social repugnante, con sueldos que impiden vivir de ellos, en un sector con salarios ya de por sí de miseria, en la principal empresa de telemarketing del estado.

Desde CGT, interpusimos una demanda judicial frente a Konecta BTO ante la Audiencia Nacional por esta fórmula que entendemos rompe con la causalidad de los contratos (un contrato debe ajustarse a la naturaleza temporal o indefinida de su actividad, y entendemos a las horas de contrato conforme la actividad sea a tiempo completo o parcial). En el juicio, ante una práctica inédita, el mismo presidente del tribunal exigió a Konecta que aportara una solución y "exhortó" a CGT como demandante y al resto de sindicatos comparecientes a llegar a un acuerdo en materia "ampliaciones voluntarias de contrato".

En la transacción de la demanda de CGT, tal y como informamos hace un mes, de forma directa se consolidaron 420 ampliaciones de jornada de compañeras y compañeros que hasta la fecha estaban sometidas al capricho o interés de Konecta en ampliarles o no, y a primeros de diciembre, se ha alcanzado un segundo acuerdo que establece un sistema de consolidaciones de estas ampliaciones de jornada que impide a Konecta mantener a lxs trabajadorxs en esta situación de incertidumbre indefinidamente. Lamentamos que UGT y CCOO, que desde el principio se han visto muy contrariados al no ser ellxs quienes iniciaran esta puesta del collar al perro, hayan boicoteado todo el proceso tanto en la Audiencia Nacional como en las posteriores reuniones con Konecta.

A su pesar, el acuerdo ha salido adelante con la firma de CGT y otros 4 sindicatos y desde ahora todas las ampliaciones de lxs trabajadorxs de Konecta BTO irán computando para consolidar su jornada cada 7, 18 o 24 meses; garantizándose un mínimo de un 17% de consolidaciones bianualmente.

Se dice por CCOO-UGT que "hemos blanqueado" una práctica abusiva de la empresa y que "ampliar jornadas mes a mes es un fraude de ley". ¿Por qué entonces no han hecho nada hasta la fecha?. Si lo ven tan nítido y fácil, ¿Por qué no lo han denunciado? ¿Por qué sus abogadxs firmaron el acuerdo, reconociendo que era magnífico, en la Audiencia Nacional tras la vehemente exhortación del presidente de la sala? Desde CGT hemos trabajado durante meses contra esta práctica, buscando las pruebas y denunciándolo en la Audiencia Nacional, y posteriormente siguiendo el planteamiento indicado por la misma Audiencia Nacional. La técnica del avestruz de esconder la cabeza esperando que todo se solucione solo o enfadarse mucho mucho sin hacer nada desde la barrera, sirve de poco. CGT demandó a Konecta porque este sistema de flexibilidad es una práctica deplorable y vergonzosa, que dice mucho de la catadura moral de las empresas que la utilizan, y que es un sistema de chantaje contra lxs trabajadorxs para que se plieguen a las exigencias empresariales, pero ante todo nos preocupa la realidad laboral y salarial alarmante de nuestrxs compañerxs, que mes tras mes, año tras año, se ven sometidxs a esta incertidumbre sin una perspectiva de futuro para salir de ella. Este acuerdo, que podéis descargar en el QR adjunto pone por primera vez en el sector obligaciones y límites para la empresa, y sobre todo futuro para lxs trabajadorxs donde hasta ahora no lo había, por lo que os manifestamos que estamos satisfechxs con un trabajo largo y costoso pero que finalmente ha dado sus frutos.