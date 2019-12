EL GRUPO SITEL NO ES CAPAZ DE CONVENCER A NADIE DE SU DESPIDO COLECTIVO POR CAUSAS ECONOMICAS ...

Este es el primer paso de una guerra que aún no termina, sino que acaba de empezar. Si Esmeralda Mingo y Francisco Ullate, los representantes de esta multinacional en España deciden seguir adelante con este ERE, CGT obligará a Sitel a dar cuenta ante los tribunales de su actuación. Esperamos que con demandas de todos los sindicatos porque decir que no queremos un ERE y luego no demandar no nos vale. Los puestos de trabajo no se venden, se defienden.

Ahora Sitel tiene un plazo de 15 días para comunicar a la autoridad laboral y a la representación sindical su decisión de ejecutar o no el ERE y en qué condiciones. Comunicada la decisión, si Sitel sigue con el ERE tiene que informar a las personas afectadas de su despido con 15 días de antelación.

En cuanto la empresa nos comunique su decisión os informaremos y asesoraremos en los pasos a seguir, pero por fin se ha disipado la incertidumbre en Sevilla y SITEL ha perpetrado sus intenciones: destruir empleo de calidad a bajo coste para fomentar la precariedad. El drama al que se están viendo sometidas las 303 personas afectadas en Sevilla y 6 en Barcelona. No tiene ninguna justificación despedir colectivamente a tantas familias cuando se ha demostrado en cada reunión que la reubicación sí es posible.

La mesa negociadora al completo ha plantado cara a Sitel emitiendo un informe desfavorable y descartando la legitimidad de la medida extintiva que pretende aplicar la empresa. Pero esto aún no ha acabado, se decidirá en los tribunales. Ahora empieza la batalla judicial, las personas afectadas tendrán que demandar su despido y desde CGT como sindicato combativo vamos a demandar para pelear por el despido nulo y recuperar vuestros empleos.

CGT es conocedora de lo difícil que es enfrentarse a un despido colectivo, más aun cuando las razones esgrimidas por la empresa NO son tangibles. Desde el primer momento CGT se ha situado por la reubicación de todas las personas afectadas. Tenemos la certeza que Sitel tiene la capacidad para recolocarles, ya que está constantemente realizando nuevas y constantes contrataciones eventuales y por ETT, que generan continuos beneficios económicos gracias a la inestabilidad y precariedad de estos contratos a coste de personal antiguo que no puede mejorar sus condiciones.

Quienes nos conocéis sabéis que en ningún momento aceptamos malvender los puestos de trabajo. Que defendemos los derechos de la clase obrera por encima de todo, a pesar de que la empresa acusa tanto a la plantilla como a CGT de ser los responsables de las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación de este despido colectivo para la viabilidad de la empresa.

Es un claro atentado contra nuestros derechos, ahora la empresa intentará poner la guinda propagando voces en contra de los sindicatos, no tenemos la menor duda de que están abonando el terreno para seguir cometiendo sus abusos y atropellos.

CGT ha comunicado en todo momento la postura que íbamos a mantener en la negociación y hemos atendido todas vuestras preguntas y consultas. Hemos demostrado nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas con independencia de su afiliación o no, canalizando sus propuestas a través de paros y concentraciones, enfrentándonos a la estructura de la empresa en todo momento y realizando aportaciones en la mesa de negociación que servirán para articular la demanda colectiva.

Una vez más, hemos demostrado de qué lado estamos, defendiendo TODOS los puestos de trabajo y NO colaborando con su destrucción y, afortunadamente, nuestra firme posición ha sido secundada por el resto de sindicatos.