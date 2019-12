Papa Noel le trae a Extel un Juicio en la Audiencia Nacional

Adecco es una multinacional de trabajo temporal. Una empresa especializada en la precariedad a nivel mundial que, en el estado español, además de ser una ETT, decidió en el año 2005 comprar a otra ETT: la empresa Extel Contact Center (y otras empresas de trabajo temporal que tenía Eurocen). Pues bien 15 años después de esta adquisición la rama de telemarketing de Adecco España está degenerando en su gestión a pasos agigantados.

Aunque en el último lustro la plantilla ha sufrido las agresiones de la empresa por medio de despidos colectivos y modificaciones sustanciales masivas, en el 2019 ha sido cuando esta multinacional no ha parado de intentar incrementar su plusvalía robando a las trabajadoras y trabajadores de Extel.



Este año les hemos demandado por varios ERES encubiertos (tienen los juicios pendientes), todos ellos derivados de la precariedad con que han tratado a la plantilla de la campaña de la Tesorería General de la Seguridad Social. Aunque estos hechos pueden tener consecuencias mucho peores para la cúpula de Adecco, dada las investigaciones que están haciendo desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por la gestión de dicha adjudicación.

En el primer trimestre ya fueron condenados por la Sala de lo Social de la Audiencia por defender que si se muere un familiar cuando ya has salido de trabajar pierdes el día libre retribuido. La sala dio la razón a CGT y declaró el derecho a disfrutar de todos los días que corresponde si el hecho causante no se ha producido.



Esta multinacional también ha demostrado estar a la vanguardia del cutrerismo y ha despedido más que ninguna otra desde la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que el derecho fundamental a la salud de las personas asalariadas es menos importante que la sagrada Libertad de empresa y la productividad. Lo curioso es que, desde dicha sentencia, que ha generado un rechazo generalizado por parte de la opinión pública, es cuando la empresa ha generalizado estos despidos.

Pues bien, como no tenían suficiente, desde esta empresa se han sacado de la manga otra agresión a los derechos de la plantilla, intentando que los permisos de reposo que dan en la seguridad social con un justificante, y que hasta ahora se venían retribuyendo a cargo del crédito de 35 horas anuales que recoge el convenio en el artículo 28.2, ya no solo no fueran retribuidos, sino que tampoco fueran justificados. Son malos, pero poco originales. Ilunion Contact Center intentó lo mismo hace unos meses y tuvo que recular tras la sentencia ganada por CGT. Desde nuestro sindicato demandamos el 25 de diciembre a la empresa, para mantener los derechos que hemos tenido siempre. Les daremos una oportunidad en una mediación previa los próximos días, pero conociendo a esta empresa mucho nos tememos que no van a reconocer su nueva cagada.