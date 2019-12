CCOO, UGT, USO y STC terminan el 2019 firmando los 150 despidos planteados por el Grupo Transcom en su último ERE ...

En esta ocasión, gracias al trabajo de la CGT, el despido colectivo, en el que alegaron causas económicas, organizativas y productivas, lo presentaron a nivel de grupo, lo que no ha evitado que un año más, el pasteleo de la dirección de la empresa y los sindicatos CCOO, UGT, USO y STC haya supuesto avalar los 150 despidos afirmando que era la única solución a la mala gestión de la dirección de esta empresa.

CGT ha participado en las reuniones del ERE durante el último mes, y a lo largo de las mismas ha ido desmontando una a una las falsas excusas planteadas por el equipo de abogados que han defendido estos despidos.

Se ha acreditado los intensísimos volúmenes de trabajo y la inagotable carga de llamadas de departamentos como los de Cobros de Orange en el centro de San Fernando de Henares, Bankinter en el centro de Pozuelo de Alarcón o Línea BBVA en el centro de Madrid. La plantilla de Transcom sufre como nadie las horas extras, las horas complementarias y los aumentos de jornada reiteradas, sumados a las mil dificultades que ponen para poder coger vacaciones o recuperar los días que nos deben por currar los festivos. La excusa siempre es la escasez de personal (Lo llaman necesidades del servicio), pero eso no ha sido el único argumento de peso que ha llevado a CGT a defender que no existía causa habilitante para la extinción objetiva de 150 puestos de trabajo.

Con la documentación que este sindicato ha reclamado durante la negociación hemos acreditado que, en el 2019, al menos 128 puestos de trabajo se han “amortizado” debido a supuestas bajas voluntarias no remplazadas. Es decir, sin necesidad de despedir a nadie la empresa tiene capacidad para absorber la lógica curva de la demanda que tiene una empresa subcontratista según la repelente lógica de la economía de mercado, que crea “vacantes” donde existe siempre la misma carga de trabajo.

En lugar de eso, y con una plantilla, la que se queda, francamente sobrecargada de trabajo, que lleva a sus espaldas su trabajo y el que ya no hacen las 128 personas que se fueron, tanto como CCOO, como UGT, más USO y STC han decidido avalar la existencia real de causas productivas.

En un sector y en una empresa mayoritariamente feminizada es también repulsivo que Transcom haya hecho un esfuerzo tan mínimo para desafectar a las personas de este Despido Colectivo. Nos dice el Estatuto de los Trabajadores (que sepamos todavía vigente) que si durante la obligatoria negociación no se logra retirar el ERE al menos hay que reducir al máximo el impacto de la peor medida que se puede implantar cuando hay un problema, los despidos. Sin embargo, el acuerdo final es ridículo y sólo desafecta a 6 personas, reduciendo los 156 despidos iniciales a 150. Para colmo, tres de las personas desafectadas son sindicaLISTOS de CCOO y UGT que, a cambio de firmar el ERE logran salvar su culo.

¿Por qué tanta soberbia y tan poco esfuerzo?

Desde antes de presentar el ERE la empresa los sindicatos firmantes han estado rindiendo pleitesía y sumisión a la empresa. Ninguna organización sindical salvo CGT ha querido hablar y trabajar de verdad en torno a evitar los despidos y la búsqueda de recolocaciones que mantuvieran los puestos de trabajo. A el contubernio que han formado la multinacional sueca y los sindicatos firmantes solo les ha interesado mercadear, jugando con el futuro de toda la gente que finalmente se va a quedar sin trabajo al finalizar el 2019. Callar y transigir sin ni siquiera poner en cuestión la legitimidad de este atropello, entrando a negociar este ERE desde el minuto uno, con el falaz argumento de que ellos nos representan, o sea, nos suplantan y piensan por nosotras ha sido su trabajo. Es muy triste comprobar cómo los ERES se han convertido, hoy en día, en un sucio negocio en el que todas las partes implicadas obtienen algún beneficio, mercadeando así con la miseria humana.

Lo que hubiéramos querido muchxs trabajadorxs de transcom, por el contrario, es que ante la impunidad y la ciega codicia de esta multinacional hubiéramos reclamado y luchado TODXS juntxs y con determinación por nuestra dignidad como trabajadorxs y como personas. Pero tristemente no ha podido ser así. Lo que no significa que muchxs de nosotrxs no hayamos luchado por evitar el ERE.

CGT ha mantenido la cabeza alta y ha realizado multitud de propuestas durante la negociación, todas ellas destinadas a mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, y aunque simultáneamente al ERE han existido 77 ofertas de empleo, la empresa las ha revestido para que las mismas fueran inasumibles para la gente que querían despedir. El truco era ofrecer, o jornadas de trabajo ridículas absolutamente precarias, o requisitos absurdos. Pero, como hemos dicho, hablar de recolocaciones era un soliloquio cegetero y la dirección de la empresa y los demás sindicatos solo querían hablarnos de a quien se autorizaba a despedir y por cuánta guita.

CGT, sin pruebas para denunciar otras cosas, denuncia en este comunicado la dejadez y la vagueza de los sindicatos firmantes que se han convertido en profesionales del asesoramiento en la destrucción de empleo. Lo malo es que este antecedente le servirá a la empresa para atacar en el futuro los derechos laborales de la gente que permanece en transcom.

Los despidos se han firmado, en una empresa con supuestas causas económicas, a 32 días por año. Este acuerdo deja “con el culo al aire” a las más de tres mil personas que seguimos en la compañía ya las que mañana, con este antecedente de sumisión, despedir será mucho mas fácil. En los últimos años hasta 5 Eres ha tenido esta multinacional sueca (dos de ellos despidos colectivos encubiertos, decretados, denunciados y ganados en exclusiva por CGT)

CGT, pese a quien pese sigue en la lucha. Somos la única organización sindical que sigue luchando contra los EREs esta empresa, que hace tiempo dejo de pensar en que podría hacer para conservar el empleo, su única manera de mejorar su plusvalía sustituir empleo fijo a jornada completa por trabajo temporal a tiempo parcial, que luego flexibiliza a su antojo mediante ampliaciones temporales o horas complementarias.

Una certeza se hace presente: otra forma de entender el sindicalismo no sólo es posible, sino muy necesaria. Queda mucho trabajo por delante, mucho por hacer, pero no lo pospongamos por más tiempo, es nuestra responsabilidad empezar aquí y ahora. Ya no sólo por nosotras y nuestro sustento actual, sino porque debemos dejar a nuestros seres queridos un mundo mejor, un mundo en el que merezca la pena vivir y procurarles así una vida que merezca la pena ser vivida. Esta derrota no nos pone tristes, al contrario, nos ha enseñado mucho y también nos ha empoderado. No nos gustan las multinacionales, queremos apostar por el buen vivir, por la economía social y por un mundo más justo. No tenemos ningún miedo. Los atajos de Transcom le terminarán destruyendo, y aventuramos que el día del ocaso las momias de CCOO, UGT, USO y STC seguirán avalando los despidos.

El futuro de este sector pasa por el empleo estable y de calidad, y en eso siempre estuvo, está y estará la CGT.

Los puestos de trabajo, no se venden, los puestos de trabajo se defienden