2020 LLEGA. Una nueva década y seguimos perdiendo poder adquisitivo ...

El 1 de enero empezamos día, mes, año y década.

Casi nada. Y lo empezamos teniendo el sueldo congelado dado que los firmantes del convenio no estipularon subida salarial automática desde el 1 de enero de 2019. Así que, aunque suban los precios podemos estar con el sueldo congelado dos o tres años, hasta que se firme un nuevo convenio. Hay que recordar que eso se suma a que en la anterior década hemos perdido alrededor de un 12% de poder adquisitivo.

La firma de los últimos convenios y la pérdida de capacidad económica de las personas que trabajan en el Telemarketing, siempre se hizo "abrochándose el cinturón", algo necesario según CCOO y UGT para eludir la crisis económica que, aunque nos dicen que se acabó, aún sigue martilleando a quienes trabajamos en el sector.

Así que perdemos dinero y mucho, mientras las empresas de Contact Center, emiten informes anuales en los que se observa cómo su volumen de negocio sigue in crescendo, cómo sus porcentajes de beneficios se ven incrementados y cómo se les presentan nuevas oportunidades de negocios.

Si la excusa durante la década anterior para mantener un convenio obsoleto, en lo económico y lo social, ha sido la crisis económica, se les está quedando pequeña. No les da para más. Esperamos que no se inventen otra. (Excusa, no crisis)

Y, por supuesto, esperamos que se den cuenta de que ahora es el momento para que esto cambie. No les va a gustar, intuimos. Pero también sabemos que sus socios/cómplices tendrán que aparentar. Todo se irá viendo en las sucesivas reuniones de negociación de convenio que se mantendrán desde el 27 de enero. Os iremos informando de ello.