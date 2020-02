Zasca a CCOO

252246990-sentencia desestimatoria.pdf

El acuerdo de los ascensos firmado por CGT en KONECTA, además de mejorar el convenio, está amparado por la Libertad Sindical

( ahora vas y lo cascas )

El 13 de febrero de 2020 se ha hecho pública la sentencia, favorable a CGT, en el que se reconoce el trabajo de nuestro sindicato en Konecta y la vileza moral de CCOO. Recomendamos la lectura íntegra de la misma que adjuntamos a esta noticia en PDF.

Hace menos de dos meses, el 21/11/19, CCOO denunció a CGT ante los juzgados de Madrid solicitando que se determinara que habíamos tenido prácticas antisindicales y discriminatorias que vulneraban el derecho fundamental a la libertad sindical. Querían anular un acuerdo logrado por CGT que ya suma, a pesar de la mierda de convenio que tenemos, más de 200 ascensos del nivel de teleoperador/a al nivel de gestor/a en Konecta BTO (Madrid). Pedían que se anulara todo, incluso los ascensos, y que se empezara de cero siendo CCOO quien negociara. Además pedían abonar la cantidad de 25.000 euros para CCOO de indemnización.

Estos son los hechos probados más relevantes:

Ninguna conducta antisindical emerge de las actuaciones achacadas al sindicato CGT frente a la empresa Konecta. CGT y la empresa Konecta suscribieron un acuerdo que venía precedido de un conflicto laboral inmediatamente anterior que había implicado a un importante cliente de la empresa, Openbank. El acuerdo logrado, que es público, en modo alguno puede ser tachado de conducta antisindical, como interesadamente pide CCOO, al contrario, forma parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical de CGT que hizo valer su fuerza y capacidad de presión para lograr mejoras laborales para los trabajadores a los que representa. (CGT hizo lo que tienen que hacer un sindicato, luchar, y quien lucha puede ganar, quien nunca lucha esta perdido) La sentencia niega que se haya excluido de la negociación a la Sección Sindical de CCOO. CGT dio todos los pasos necesarios para involucrar en el acuerdo que había alcanzado con la empresa ¿Donde estaba CCOO? Desayunando. CGT convocó al pleno del Comité de Empresa, para lograr la eficacia general del previo pacto logrado por CGT. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El resto se auto excluyeron. CC.OO que no necesita indemnización alguna. Lo que tiene que hacer es acordarse de para que sirven los sindicatos, cuestión que en KONECTA han olvidado hace mucho tiempo.

Estos son los hechos y vuestras son las conclusiones. El 18 de febrero (madrid) y el 19 de febrero (barcelona), los dos principales centros de Konecta BTO eligen un nuevo comité de empresa para los próximos 4 años.

Creemos que esta noticia resume, una vez más, los modelos sindicales que confrontamos. Mientas un modelo encabezado por CCOO y UGT, esta dispuesto a aceptar todo lo que les pongan delante y a tener por único horizonte el gestionar las migajas del convenio, si movilizar a los trabajadores, sin hacer valer la fuerza social de las personas que que están trabajando al pie del cañón, hay otro modelo que cree que si hay otra manera de hacer las cosas, y a ella te invitamos a sumarte. Hay que hacerse valer, demostrar la fuerza que tenemos. Hay que responder a las agresiones sin miedo. Pero hay que hacerlo no en los discursos ni en las fotos, sino en la movilización diaria de nuestras fuerzas que nos disponga en mejores condiciones ante la negociación. Hay que recuperar la solidaridad social, esa voz que siempre nos ha dicho que tenemos que ver en todos aquellos asuntos donde se litiga el bienestar de la mayoría. No hay pleitos propios y ajenos, lo mío no acaba en las cuatro paredes de mi campaña. La lucha de otra campaña es mi lucha, lo que consigan otros compañeros y compañeras mañana lo puedo conseguir yo.

En ésas estamos y a ésas te invitamos. CGT no te propone la comodidad de tener la vida arreglada y que otros se ocupen. CGT te involucra en la lucha y te ofrece un espacio sindical y social desde el que defender tus derechos en compañía y apoyo de otros y otras como tú. Nada más que eso. Y nada menos.