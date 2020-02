Tercera reunión con la Patronal : Quieren Robots, no personas ...

comunicado tercera reunion 26-02-2020.pdf

La 3ª reunión de negociación del futuro convenio colectivo nos demostró que las empresas del sector han decidido que no tengamos futuro alguno. La patronal nos dibujó el telemarketing como un convenio rígido, que tiene artículos que impiden el desarrollo del libre mercado. Las principales empresas se niegan a garantizar los puestos de trabajo con derechos (Subrogación) en los cambios de empresa de prestación de servicios. Además, entrando en sus mundos de yupi, dijeron que con tantos derechos las personas no pueden competir con robot, que es lo que toca en la década que empieza.

Indignante. Hoy por hoy las condiciones son mucho peores no sólo por lo que está escrito sino por lo que no, y por los constantes abusos de las empresas del sector. ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores sobreviven bajo el chantaje de las ampliaciones constantes de contrato, con un número de horas contratadas que están bajo el umbral de la pobreza, mientras trabajan, sometidas a un estrés y trato brutales? Las personas que nunca se han puesto unos cascos no saben de lo que hablan. Además se negaron a tomar medidas contra las empresas pirata, demostrando que los corsarios los tienen a sueldo. Queda claro que esta patronal es la de siempre, quiere seguir utilizándonos como carne para la picadora, su único problema son las bajas de la gente, porque sus números no pueden enfermar. Además, las empresas no entienden las quejas de las jornadas parciales generalizadas. El portavoz de los empresarios llegó a decir que “es mejor que tener una nómina de 400 euros que nada”. Cuando toco decir algo sobre los artículos 17 y 18, las herramientas para despedir que durante 20 años han generado el rechazo de las plantillas, la patronal se negó a aceptar reivindicación alguna.

CGT insistió hasta la saciedad en la necesidad de elaborar un convenio colectivo digno, que garantice la estabilidad de los puestos de trabajo y que valore como se merece la formación de las personas que llevan años en este sector. Tenemos la suerte de que el articulo 17 ha sido derrotado por CGT en los tribunales, pero el artículo 18, en el que se niegan a incluir la imprescindible cláusula de subrogación, todavía es la losa que tenemos que soportar por culpa de CCOO y UGT. Tenemos que concienciarnos en la necesidad que el próximo convenio colectivo sea útil y, visto el plan que tienen las empresas va a ser necesario que nos impliquemos todos de manera inmediata en estas acciones. La lucha de todas y todos en un convenio digno será la que haga demostrar que somos personas y que tenemos derechos. La próxima reunión será el 17 de marzo. Seguiremos informando.