Sitel junto con CCOO, UGT, CSIF y USO no dejan escapar una nueva oportunidad para aplicar un ERTE tras 2 ERE recientes ...

Sitel ya nos tiene acostumbrado a utilizar estas medidas colectivas para enviar al paro a todo el personal posible, ya sea de modo temporal o definitivo. Ahora los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO han dado su apoyo a esta medida cuando han estado a lo largo de las negociaciones indicando la falta documentación que acredite la necesidad de Sitel una vez más para aplicar este tipo de medidas dolosas y que lo analizado no tenia sentido para llevar a cabo la aplicación de un ERTE a 307 personal.

Ha terminado “la negociación” o el circo que ha montado Sitel para hacernos creer que le interesan lo más mínimo las personas afectadas por este ERTE que basan en datos de un futuro incierto.

CCOO y UGT entran al trapo para pastelear y justificar lo injustificable con su firma tirando y aflojando con Sitel a ver si consiguen que quiten a “tal o cual” de la lista de personal afectado y si consiguen una comisión de seguimiento para poder liberar a más representantes sindicales, que más habrá por detrás para rebajarse a tragarse la basura que la Empresa ha puesto sobre de la mesa.

En la reunión de hoy hemos visto como la empresa iba subiendo un poquito y tanto CCOO como UGT se frotaban las manos y pedían receso tras receso para poder puntualizar lo que estaba cantado. Para terminar viendo cómo se les unían a su payasada como acólitos tanto CSIF como USO. Hemos visto en cada reunión como su discurso se iba suavizando con tal de poder llegar a un acuerdo, pasando de “esto no hay por dónde cogerlo” a plantear propuestas con las que asumían la pérdida de poder adquisitivo. Se han tirado a la piscina con una propuesta incluso antes que Sitel.

Después de una semana de paripé, lo que los sindicatos firmantes ofrecen y Sitel acepta para la plantilla de Barcelona, Madrid y Sevilla es:

Reducción de 100 de las personas afectadas. Afectación escalonada con preaviso de 5 días hábiles, tanto para la afectación como para la desafectación.

Complemento salarial de 120 Euros para los contratos de jornada completa, prorrateado en el caso de jornada parcial.

Un fondo limitado a 10.000 euros para adelantos de aquellas personas que demuestren extrema necesidad.

Adscripción voluntaria para todas las campañas, sin especificación de condiciones.

Desafectación automática de colectivos especialmente protegidos (familias monoparentales, violencia de género, parejas de hecho o de derecho que ambos estén afectados – en cuyo caso se desafectará uno de ellos -, y personas con otras capacidades) No se habla para nada de quienes tienen reducción por cuidados , que en Sitel es un colectivo muy numeroso y que al parecer no se considera vulnerable.

Duración del ERTE hasta el 15 de octubre.

No se genera días de vacaciones durante el tiempo que dure el ERTE.

Se mantiene la antigüedad a efectos indemnizatorios

Ningún compromiso de no despedir después de la medida . Esto último es una carta blanca para que a la finalización de este ERTE, Sitel se pueda entretener de nuevo jugando a los cromos con nuestros puestos de trabajo.

Se crea una Comisión de Seguimiento: que tenga, entre otras funciones: (I) desafectación de quienes no tengan suficiente tiempo cotizado, o que se les agote la prestación; (II) dar prioridad de reingreso a las personas afectadas, antes que realizar nuevas contrataciones; y (III) revisar la duración de la medida, reuniéndose a fin de analizar si puede finalizar la medida antes del 15 de Octubre.

CGT ha propuesto en varias ocaiones la retirada de esta medida a la empresa, no sólo por la falta de acreditación en los pocos datos que la empresa nos ha facilitado, sino porque cuando todas las empresas que se han visto obligadas a aplicar un ERTE, estan ahora moviendo ficha para desafectar al personal y pedir que vuelvan a su puesto de trabajo, con un estado de alarma menos restrictivo en fases de desescalamiento donde la situación está mejorando progresivamente, pero Sitel no funciona como el resto del mundo, sino con pronosticos y futuribles agoreros basados en datos de ellos mismos.

Además este ERTE no resuelve nada, el acuerdo alcanzado le da alas a la Empresa para poder seguir con su plan de destrucción masiva de empleo, proseguir con su “campaña de caza a la veteranía”, penalizar a las personas que se encuentran de baja médica, atemorizar a las personas que se quedan y fomentar la ansiedad que esto provoca en una situación ya complicada de por sí como es esta crisis sanitaria. Y lo más grave es que no podemos luchar legalmente por quien no está de acuerdo con esta medida debido a la firma de estos "sindicatos".

¡SE LLAMAN SINDICATOS Y NO LO SON!

¡NINGÚN ABUSO SIN RESPUESTA!