Konecta Valladolid : CGT consigue que nos devuelvan los días de vacaciones impuestos al inicio del Covid ...

Konecta no se ha atrevido a defender en un juzgado lo indefendible y ha aceptado devolver los días de vacaciones que impuso a 162 trabajadores/as, los días 18, 19 y 20 de marzo, sin que previamente los solicitaran, comprometiéndose a comunicárselo personalmente a las personas trabajadoras/es de Konecta.

Así lo ha acordado la empresa con CGT hoy 22-6-2020, antes de entrar a juicio para evitar que se celebre. Una victoria que demuestra que no todo vale. Konecta, aprovechándose del pánico del inicio de la crisis sanitaria decidió aplicar una imposición arbitraria, injusta e ilegal de vacaciones. Lo peor de esto es contó con el sí bwana de las secciones sindicales de CCOO, UGT y CSIF en Konecta BPO, algo que les retrata nuevamente. Mientras ellos jugaban con las vacaciones de otros la CGT en solitario las ha recuperado el primer día después del estado de alarma.

Las vacaciones no son días a disposición de la empresa para que los utilice como le dé la gana, son un derecho para disfrutar del descanso mental y físico necesario.

Lamentamos que la que presume ser primera empresa de telemarketing sea tan cicatera como para imponer medidas como esta, consistentes en arañar días de vacaciones a sus trabajadores/as “con la finalidad de poder garantizar las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del Covid-19” como reconocen públicamente, cargando a los propios trabajadores/as con los costes de su imprevisión y su falta de responsabilidad en la protección de la salud de la plantilla.

Si desde el primer momento hubieran reconocido como permiso retribuido estos 3 días, de forma repartida entre los trabajadores/as, en lugar de imponer vacaciones a un grupo de personas y maniobrar para conseguir el favor del resto de sindicatos, nos hubieran demostrado que Konecta es grande no sólo en número de personas contratadas. Pero esta empresa no sabe que en un mundo globalizado ser la empresa más precaria del sector no significa ser la más competitiva, sino la más cutre. Con el acuerdo logrado por la CGT llegamos al mismo punto que si lo hubieran hecho por sí mismos desde el principio. Pero con una imagen pisoteada.

Enhorabuena a las personas afectadas por esta imposición vacacional que queda sin efecto. Desde CGT estaremos al tanto de todas las maniobras de Konecta en Valladolid que busquen suprimir los derechos de los trabajadores/as o cargar con costes de tiempo o dinero que le corresponden a la empresa.