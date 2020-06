Cuarta reunión con la Patronal : LO QUE LA VERDAD ESCONDE ...

4- comunicado convenio - 23062020.pdf

Desde el 26 de febrero sin reunirnos, oiga. Y para esto. Para las empresas y multinacionales del sector, los problemas de los miles y miles de teleoperadores y teleoperadoras son asuntos que pueden esperar. Salarios congelados desde hace ya más de año y medio; un teletrabajo que ha supuesto que todos los gastos hayan sido sufragados, por las personas que han sido más golpeadas por la pandemia que, para no poner en riesgo sus vidas y las de los suyos, han aguantado carros y carretas, una indecente cantidad de ERTE´s que han mantenido a flote a la flor y nata del mundillo del CONTACT CENTER con el dinero de todas… Y para que esta reunión haya sido lo que ha sido –una desvergonzada pérdida de tiempo– han contado además con la complicidad de CCOO y UGT, que han modificado unilateralmente junto a la patronal el orden del día de los puntos que debían tratarse, que sí tenían contenido concreto y que figuraban desarrollados en las plataformas de ambas partes.



Dos no hablan si uno no quiere, y la patronal no quiere porque este teletrabajo le va de perlas. Así que… ¿Para qué tocar lo que les funciona?... Se están ahorrando una pasta y están ganando aún más de lo que suelen ganar. Desde CGT hemos manifestado que se debe garantizar la seguridad de las personas que trabajan en este sector, y si la única manera es mediante el teletrabajo este debe garantizar que los costes no los deben asumir las personas trabajadoras, ni los equipos, ni el mobiliario, ni la electricidad, ni el ADSL, ni la telefonía, ni el aire acondicionado… costes asumidos íntegramente por las plantillas y que se ahorran desde marzo las empresas. Poco les importa todo esto. Están pendientes de lo que diga el Ministerio. El del Tiempo será… El tiempo que te dicen que te ahorras en llegar, pero que, a cambio, te pasas conectada de más… La conciliación es un tema que no se ha abordado, ni la prevención de riesgos, ni por supuesto sobre los abusos que se han producido en muchas empresas, que han obligado a la gente a que se dirija fuera de su jornada a los centros de trabajo para configurar sus propios equipos, o que la gente se conecte fuera de sus horarios para “concretar las ventas”. Hoy tampoco se ha podido hablar de las vacaciones forzosas, que nadie ha podido disfrutar si le han coincidido con el encierro… Vamos, un despropósito.



La patronal, después de la intervención de los distintos sindicatos, se ha reído de todo el mundo diciendo que no van a mover una coma de lo que hay regulado en cuanto a teletrabajo, parapetándose en que el gobierno ha dicho que va a legislar… Si las esperanzas de mucha gente eran que podíamos salir más unidos y fuertes tras la pandemia, CCOO y UGT han dado un giro inesperado al asunto, pactando documentos parciales y haciéndole así el juego del “divide y vencerás” a la patronal a espaldas del resto de sindicatos. Quieres caldo, pues toma tres tazas.