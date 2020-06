Descuelgue de convenio: CGT no le arrienda la ganancia ni a CCOO, ni a UGT ni por supuesto a Albert Ollé Bartolomé ...

Cuando CCOO y UGT firmaron el último convenio colectivo de Contact Center el 30 de mayo de 2017 con la asociación patronal le debían haber dicho a las empresas que no era de obligado cumplimiento. Al menos no para las empresas que hagan trampas como Emergia Contact Center. Os contamos en esta noticia un acuerdo alcanzado hoy, viernes 26 de junio de 2020, que rebaja las obligaciones marcadas en el convenio a Emergia. Pero antes, para lxs no iniciadxs, os contamos de quién es Emergia.

El dueño no es Gerardo, el último interlocutor que han nombrado y que desprecia a la CGT, sino que es Albert Ollé Bartolomé, que tiene a través de dos sociedades interpuestas, Corporación Financiera Valora XXI S.L. y Milletti S.L. el 100% de las acciones de Emergia. Este multimillonario catalán dio el pelotazo tras cerrar hace más de 30 años Difusió Telemarketing Grup, S.A. (DTG) empresa que vendió primero parcialmente al grupo británico de capital riesgo “3i Europe” y que se fusionó después, hace ya 20 años, con Teletech, que era y es una de las principales empresas del sector a nivel mundial, de la que Albert Ollé asumió inicialmente la Presidencia Europea. Pero Albert no quería trabajar para los americanos y se desvinculó pronto de la empresa Teletech, fundando Emergia en muy poco tiempo. Le importaba tan poco Teletech que esta multinacional abandonó el estado español al poco, despidiendo a toda su plantilla y liberando a los sindicalistas de CCOO y UGT a dedo en otras empresas del sector (Favor con favor se paga). Si contamos todo esto, es para saber cómo se las gasta el señor Ollé, el dueño de Emergia que hoy de la mano de su flamante director de RRLL ha vuelto a hacer trampas.

En el año 2019, la CGT inició un proceso de Conflicto Colectivo frente a Emergia porque esta empresa de manera ostentosa no cumplía el porcentaje de indefinidos que marca el convenio, teniendo un porcentaje inferior al 50% de la plantilla de operaciones, la obligación para el resto de las empresas del sector. La empresa no acordó la conversión de ni una sola persona indefinida facilitando información falsa, engañando no solo a CGT, sino al resto de sindicatos. Pero la cosa cantaba por soleares, y CGT, en solitario, acudió a la inspección de trabajo que en diciembre del año pasado resolvió a nuestra denuncia obligando a la empresa a facilitar la información correcta. La empresa se ahorró entre 850 y 1300 contratos de conversión a personas indefinidas. Ni más, NI MENOS.

CGT fue el único sindicato que interpuso una denuncia a la empresa y el único que decidió llevarlos a juicio para que la empresa hiciera las contrataciones que debía realizar. Le pedíamos a Albert Ollé lo mismo que a otras empresas. Emergia debía calcular sobre la plantilla media del personal de operaciones del año 2018 sus conversiones necesarias, conforme a la fórmula de elección de los representantes legales de los trabajadores, donde los fijos y los que lleven un año cuentan por uno y los temporales cuentan cada 200 días trabajados como una persona a la que tener en cuenta a fin de llegar a este 50% de contratos indefinidos.

Emergia y Ollé sabían de lo que hablábamos porque negociaron el convenio dentro de la patronal del sector y fijaron esta norma, pero vulneraron los derechos de toda su plantilla al calcular el número de contratos que deben convertirse en indefinidos de la manera que les dio la gana. De entre las 850 y 1300 personas que debían contratar hicieron 0.

¿Cuál es su premio?

CCOO y UGT, sin los datos necesarios, le han perdonado y le han permitido hacer la mitad de las contrataciones indefinidas necesarias, alargando los plazos que marca el convenio y, ahora que tienen casi 2000 personas menos en plantilla, les permiten la media del 2019, en vez de los de 2018. De esta manera hacen más competitiva a la empresa de Albert Ollé frente al resto de empresas del sector, que si han tenido que cumplir el convenio año a año. Recordamos que estos mismos sindicatos le firmaron un ERTE y se han convertido en los aliados de la empresa, a cambio de no sabemos qué. Por cierto, cuentan con la complicidad del SAT, sindicato que en lo que va de año firma todo lo que le ponen por delante a cambio de que sus delegadas no estuvieran en el ERTE. CGT sigue adelante con su Conflicto Colectivo 292/2019 y esta citada frente a Emergia el martes 30 de junio de 2020 a las 11:00 horas de la mañana, donde buscará sentencia que declare el derecho de las personas de EMERGIA CONTACT CENTER para que el 50% de la plantilla de operaciones de toda la empresa estuviera contratada el 1 de enero de 2019 bajo la modalidad de contrato indefinido, acreditando esta situación a la RLT. Lo normal es que UGT, CCOO y SAT estuviera con CGT para el cumplimiento del convenio. Adivina, Adivinanza… ¿Irán al juicio? Seguiremos informando.

PD – Adjuntamos comunicado de UGT en el que mienten descaradamente a la plantilla y no cuentan que la negociación que la empresa ha pretendido tener tenía como único objeto anular el juicio de la semana que viene. Dos preguntas finales ¿Cuántos indefinidos hubiera tenido sin la demanda CGT? ¿Cuantos Liberados supone la nueva comisión paritaria?