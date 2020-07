PRIMER ERE DE DIGITEX-COMDATA EN ESPAÑA: Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio ...

El trío que forman Esmeralda Mingo, Juan Navas y Montserrat Jiménez son la actualización del dúo de chapuceros y desastrosos, que improvisaban y entretuvieron en la segunda mitad del siglo XX a la ciudadanía. Sin embargo, estas tres personas nos han sorprendido tras anunciar un ere, sacándose de la chistera el día siguiente, que el ERE además de las 4 provincias iniciales afectará a 2 más, Burgos y León. Actuando con una bajeza y cutrez indescriptibles, la nueva dirección de Comdata ha improvisado y ha añadido incertidumbre y miedo a las vidas de cientos de personas que trabajan para esta multinacional sin escrúpulos. Los centros de Aranda de Duero y León serán incluidos en el primer Despido Colectivo que tramita esta empresa.

Deberían saber en Digitex que el despido es la acción más grave frente a las trabajadoras y trabajadores, y que esta facultad empresarial va ser revisada primero por las organizaciones sindicales y, si no hay causa suficiente, tiene un control judicial esencial. Jamás habíamos visto sumar centros una vez comunicado un proceso de despido colectivo, así que no salimos de nuestro estupor. Eso sí, no tememos lo desconocido. Aunque hacer las cosas tan chabacanamente sea nuevo para nosotros, estamos preparadas para intentar parar los desmanes de una Empresa que, cada vez más, muestra un absoluto desprecio por plantilla. Seguiremos atentos al transcurso de los acontecimientos y os informaremos de todo ello. No vaya a ser que mañana nos comuniquen que se han comprado otro Centro de atención telefónica en medio de un ERE... ya puestos a ser absurdos...

Nos han convocado a la representación legal de lxs trabajadorxs el próximo 8 de julio a las 11:00 horas, con el objeto de comunicar a la parte sindical la apertura del período de consultas que no tendrá una duración superior a 30 días. Seguiremos informando de esta nueva artimaña, que pretenden suponga un ataque directo a la organización y conciliación de nuestras vidas.

SE PUEDE Y SE DEBE, LUCHAR CONTRA LOS €R€S