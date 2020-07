Digitex : CGT demuestra que no hay causa y exige a la empresa que retire el ERE ...

Casi 8 horas de reunión presencial. A la que hemos llegado sin poder estudiar la documentación solicitada en la primera reunión, puesto que, solo parcialmente, la enviaron anoche. Total, para que la empresa asuma que la mala gestión de los anteriores directivos es la principal causa para que quieran echar a 451 personas.

Esta es la causa que alegan para no responder a su pésima gestión, culpar a Ángel Parra, José Ignacio Salán y demás responsables que han dado entender que “obligaron a irse”. Por cierto nadie sabe explicar si es cierto que la antigua dirección vendió a Telefónica las matriculas de la plantilla a 10000 euros por cabeza.

Comdata dice que pretende hacerse “competitivos” a costa de precarizar el trabajo. Es mejor tener una plantilla sin antigüedad y con jornadas parciales a una que tenga una media de 10 años en la empresa, a jornada completa. La empresa dice que no va a despedir a los absentistas, contradiciendo el informe técnico, sino que va despedir a a la gente que ella dice que tiene una baja productividad, es decir las personas enfermas, que no salen rentables.

A DIGITEX no le interesa, no “le viene bien”, que enfermemos. Sin valorar nada más que eso. Sin tener en cuenta que si lo hacemos, probablemente sea por las condiciones bajo las que realizamos nuestras tareas. Otra cosa destacable del día de hoy es que Comdata desde que compró Digitex ha hecho ingeniería financiera para no pagar impuestos.Así pues, toda la parte sindical hemos estado de acuerdo y se lo hemos dicho a la empresa. No hay causa para este ERE. Retírenlo.

Eso si, mientras la mesa de negociación debatía sobre las intenciones de la empresa, la nueva CEO, Esmeralda Mingo, se conectaba con la estructura del centro de La Carolina para reunirse con un grupo selecto de trabajadores (entre los que no se encontraba ningún representante sindical) para decirles, de manera “amable”, que más les vale aceptar 33 días que va ofrecer la empresa, no vaya a ser que se queden con lo mínimo, porque ella “Ha hecho 4 ERES” y no ha perdido ninguno. Desde la CGT le pedimos a la Mingo que de la cara con quien representa a la plantilla, y deje de intimidar.

Hoy la nueva dirección de Digitex ha dicho que los directivos que tenía esta empresa eran malos, y nos vamos pensando que los que han llegado en 2020 no son mejores.