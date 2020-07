DIGITEX RETROCEDE PERO INSISTE EN MANTENER EL ERE SIN CAUSA ...

Empezamos ayer a las 16:00h. Durante más de 6 horas estuvimos reunidos/as desmontando una a una las causas económicas que alega la empresa para plantear el despido colectivo. No existe NINGUNA............. ni económicas, ni organizativas, ni productivas. Se han traído a los auditores que han elaborado el informe técnico que trata de justificar esta barbaridad con datos ficticios sacados de no se sabe dónde, y han salido escaldados.

Todas las organizaciones sindicales hemos estado de acuerdo en que la empresa debe retirar el expediente de despido colectivo. Nos congratulamos de ello, como no puede ser de otra manera. Hemos ofrecido el poder constituir mesas de diálogo, con el objeto de colaborar para que la empresa siga teniendo un futuro y estemos todos incluidos en él. Pero esto, de momento, no le sirve a DIGITEX.

Hoy empezamos la reunión a las 9:00 de la mañana, y lo primero que nos cuentan que, en aras de una relación cordial entre la empresa y la RLT, cambian los 451 despidos forzosos por un ERE de voluntarios/as. Eso sí, con condiciones. No podrán apuntarse los/as [email protected] del 1002 o el 1004, ni aquellos/as que tengan más de 50 años. Además, podría pasar que te apuntes al ERE y, si no les interesa que te marches porque eres una excelente vendedora de gas o tarjetas de crédito, y no admitan tu solicitud. Les da igual que se vayan 10 o 400 personas (Como no hay causa...) eso sí, quieren que los sindicatos mintamos y digamos que hay causas. En cuanto al importe, ofrecen, inicialmente, 25 días por año trabajado. Finalizada la reunión a las 17:30 lo que nos queda aún más claro con esta propuesta empresarial que NO HAY CAUSA PARA EL ERE. En CGT seguimos pensando que la problemática de DIGITEX no tiene que ver con el volumen de empleados/as que tengan. Si no con la gestión de esta. Y aquí, se echan las culpas unos a otros. Los de ahora a los de antes y los de antes a los de ahora. Muy nuestro. Y a quién quieren despedir? a lo/as que producen y les hacemos ganar dinero a la empresa.

En cualquier caso, y dado que en este momento la empresa ya reconoce que el ERE no tendrá que ser forzoso, insistimos en que no procede firmarlo. Lo que procede es: RETIRARLO y si hay problemas estructurales, sentarse con la RLT a tratar de solucionar esas cosas que hacen que “no les vaya tan bien como desearían”. Vamos, lo que se debería haber hecho desde el principio. Aún con todo esto, tened clara una cosa. La empresa no ha retirado el ERE (aún) y seguimos en periodo de consultas hasta el 7 de agosto. A pesar de que el camino se va andando, de que vamos cubriendo etapas, aún no hemos llegado a la meta.

El objetivo final es mantener el empleo, el de [email protected] Así que, compañ[email protected], seguimos en La Lucha. Los paros y huelgas continúan convocados. Por cierto, enhorabuena. Hoy, la plantilla de DIGITEX ha dado un ejemplo de lucha. Hemos parado masivamente en casi todas las plataformas. Ha sido un éxito y eso, en la mesa de negociación, nos refuerza.