RIP DIGITEX. CCOO, UGT y USO sentencian nuestro futuro

El miércoles 5 de agosto de 2020 se ha consumado la traición con la presentación en sociedad del acuerdo de ERE entre DIGITEX y aquellxs que decidieron antes de tiempo que ya no había que seguir luchando, que había que ser “prácticxs”, lxs amigxs de la empresa firman un acuerdo no sabemos a beneficio de que, abren la puerta a la precarización en COMDATA.

Aún más.

Nos han contado que son muy democráticxs, que han consultado a todo el mundo. Pues muy bien. Consultáis sobre susto o muerte, a aquellxs que se van a marchar y dejáis la Hipoteca del ERE en aquellxs que se quedan, con el agua al cuello.

Nos dicen que, si no se firma y se denuncia, nadie garantiza nada... Claro que sí. Eso es innegable y lo conocíamos desde el primer momento...

¡¡Pero es la obligación de un sindicato!!

Vamos a sufrir en los próximos meses ERTE ?s, modificaciones sustanciales e incluso ERE's (esa penalización económica no les impide hacerlo) y entraremos en la espiral de la PRECARIZACIÓN. Podéis agradecérselo a aquellxs que han pre- ferido NO LUCHAR, UGT, CCOO y USO, porque, según dicen, y no se equivocan, puedes perder. Claro que se puede perder, pero si no se lucha, todo estará perdido, y NUNCA tendremos opción de ganar, y sí, muchas veces se gana.

En la reunión de hoy, CGT ha reiterado su argumentación, ha vuelto a decir que NO HAY MOTIVOS PARA FIRMAR UN ERE, que aquello que no se pelea,no se consigue y que, solamente estando UNIDXS frente al abuso de la empresa, los sindicatos podremos vencer. Nos hemos quedado solxs, con la IAC, que se ha mantenido firme, y este es el resultado.

Haremos ahora lo que entendemos que toca, que es reclamar ante la autoridad pertinente, pelear en las instancias de la Justicia lo que no han peleado aquellxs que tienen la obligación de hacerlo.

Estaremos atentxs a la evolución de esto, porque creemos que va para largo. Llegados a este punto no vamos a rendirnos aunque sea difícil, porque creemos que la lucha es el único camino y esta es la obligación que hemos adquirido.

Mil veces lo diremos...

Mil veces, donde haga falta. NO HAY CAUSA PARA EL ERE.