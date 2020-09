La verdad sobre el ERE INTERESES PARTICULARES ...

Sí. Insistimos. El acuerdo es unamierda. No arregla ninguno de los problemas que DIGITEX pudiera tener,precariza, aún más, la situación del sector y facilita que la empresa comiencea reestructura su plantilla con gente con menos horas, menos derechos y demanera más barata. Esto lo comprobamos viendo como ya mismo se están efectuandocontrataciones en departamentos que están afectados por la medida. Siendo estoasí, nos parece sencillo de entender que la postura de la CGT sea la de lademanda judicial. Si no ha habido causa nunca para firmar un ERE… ¿Por quéíbamos a hacerlo?... Según algunos firmantes, [email protected] hacen un ejercicio deresponsabilidad firmando el expediente… “porque se trata solo de [email protected]”.Pues [email protected] entendemos que el auténtico ejercicio de responsabilidad es nofirmarlo nadie e ir [email protected] a la lucha contra los caprichos de la empresa.

No es el objetivo de este sindicato el pelear indemnizaciones cuantiosas para la gente que quiera dejar de trabajar.

El objetivo de este sindicato es defender los puestos de trabajo y luchar para que estos no se precaricen.

Por otro lado, entendemos el asombro que mostráis por la salida en el ERE de [email protected] que no han querido firmarlo. Es comprensible. A nosotros tampoco nos gusta. Aun así, entendemos que tendríais también que informar que, de la UGT, se han adscrito varios delegados al mismo, por aquello de dar toda la información y no solamente la que os interesa. Pero vamos, que se comprende que no lo hagáis porque no queda demasiado bien, ¿no?... Es decir, estar negociando un ERE para los demás (porque como bien decís, vuestro culo está cubierto) y acabar entrando en el mismo cuando se trata de [email protected], tiene cierto tufillo a “me inclino por firmar porque me voy a llevar la pasta cuando deje a estos a los que represento más [email protected] que un abrigo en verano…”

Evidentemente, no es lo mismo que la CGT demande en solitario a que lo hagamos todos los sindicatos. De hecho, mientras se convocaban movilizaciones conjuntas llegó a plantearse de qué manera iríamos a juicio todos los sindicatos juntos… Pero si por el camino os han convencido, si habéis firmado un ERE y, finalmente, no demandáis, no tenemos [email protected] la culpa. Nosotros seguimos fieles a lo que dijimos desde un primer momento. Un ERE sin causa no se firma. Por mucho que sea de voluntarios. Sigue siendo un ERE. Que queréis decirnos cabezones, morrúos o insistentes, pues adelante. Para [email protected] es coherencia. Y la mantenemos.

Con respecto a lo de que los delegados estamos cubiertos y “nos jugamos el trabajo de los demás” no cabe demasiado que decir. Evidentemente, a los delegados sindicales y unitarios no se les puede echar de la empresa de buenas a primeras (es esto, precisamente, lo que facilita el que pueda hacerse acción sindical, no creemos que haya que explicarlo mucho más…) y es, por ello, por lo que el trabajo que realicemos debe ser siempre constante, exhaustivo y eficaz. Es decir, nos debemos a [email protected] a los que representamos. Y por eso obramos como entendemos que debemos hacerlo.

En cuanto a la propuesta de CGT, no nos hagáis trampas. Efectivamente, la CGT solicita se tomen medidas de “menor calado” para paliar los posibles problemas que pudiera tener la empresa. Aquí caben ERTE´s, o lo que se les hubiera ocurrido. También sugerimos que, a aquellos que tienen sueldos sustancialmente por encima de convenio, unos cuantos y con unas cuantías muy generosas, según la información facilitada por la empresa en el periodo de consultas, se les ajustara el salario a lo determinado por convenio. Y no, no era algo aplicable a toda la estructura (si entendemos estructura como todo lo que hay de coordinación para arriba), como tratáis de hacer ver. Lo propusimos para estos casos concretos. No hablamos de coordinadoras/es rasos ni de formadoras/es que se parten el lomo día a día en su puesto. Hablamos de [email protected] a [email protected] que la empresa no quiso identificar que, en lugar de cobrar, como dice su categoría profesional, por ejemplo, 16.000 euros al año, se están embolsando, porque si, 40.000. No es lo mismo. Si habláis de nuestras propuestas, hacedlo con propiedad, por favor.

Y en cuanto a los despidos pactados, bajo la modalidad de “bajas incentivadas”, ya lo dijo la Directora General de Empleo a la que tanto han agradecido los sindicatos firmantes su mediación en este conflicto. Se pueden hacer y optar al subsidio de desempleo. Cierto es que tributarían, pero entendemos que si una indemnización genera impuestos y a cambio no se firma un ERE, puede ser un camino a transitar. Y si, fue una propuesta para intentar evitar el ERE.

En definitiva, y sin haber lanzado ningún improperio contra nadie, hemos tratado de explicar nuestra posición.

Finalmente, ha ocurrido lo que desde siempre pensamos que iba a ocurrir y, por un momento, no nos queríamos creer. [email protected] que tienen costumbre de firmar, lo han hecho. A [email protected] que además, se ha unido USO, que tanto predicaba que nunca lo haría… A [email protected], lo que nos hubiera gustado, es que DIGITEX se comiera una demanda de TODOS los sindicatos, cosa que aumentaría exponencialmente las posibilidades de ganar en un juicio, pero como [email protected] habéis acabado haciendo lo de siempre, plegándoos a los caprichos de las empresas que os tienen trincados (favor con favor se paga), pues nos vemos demandando en solitario, por aquello de ser coherentes. Eso sí, está un poco feo el tratar de culpabilizarnos si la empresa decide hacer más ERE´s, ERTE´s, modificaciones sustanciales o lo que sea… La CGT siempre va defender los derechos de los que trabajan ante las agresiones de los empresarios y la patronal.

Está visto que lo vuestro, en cambio, es conseguir más pasta para largaros. Todo claro, guapis.