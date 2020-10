DESPIDO COLECTIVO DE DIGITEX INFORMÁTICA ¡QUE NO TE ENGAÑEN! ...

Desde la CGT escribimos este comunicado de respuesta a las falacias que desde algunas secciones sindicales de la Carolina (Jaén) se están diciendo, mentiras reproducidas por diversos medios de comunicación de la provincia de Jaén. En primer lugar, hay que explicar que la mayor parte de las personas afectadas son de otros centros de trabajo, siendo 6 las personas despedidas en Aranda de Duero, 27 en Esplugues de Llobregat, 11 en León, 33 en Madrid, 29 en Santander, 71 en Viladecans y 38 en la Carolina.

Dada la desinformación que están lanzando CCOO, UGT y USO en las redes sociales y medios de comunicación, sumado a las inaceptables amenazas personales a nuestras compañeras de La Carolina, CGT va a explicar los motivos que le han llevado a impugnar este procedimiento ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Para facilitar su comprensión lo hemos hecho con un formato de preguntas y respuestas.

¿Quién es Digitex?

Es una empresa de telemarketing, integrada en la multinacional italiana Comdata, que pertenece al fondo de capital privado de origen estadounidense “The Carlyle Group”, que vale cerca de 8.500 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York. Este fondo tiene su sede en Washington DC, cerca de la Casa Blanca y el Capitolio, lo que da idea del enorme poder de la entidad. Carlyle ha contado entre sus filas con personalidades públicas como John Major, ex primer ministro británico, y los dos presidentes estadounidenses George Bush, cuya familia ha sido también inversora del fondo.

¿Quién ha avalado el Despido Colectivo?

En la mesa había 6 sindicatos, CCOO, UGT y USO, el 55% de la mesa lo firman y avalan el despido. CGT, IAC, STC y SU, los otros 4 sindicatos de la empresa están en contra y ni firman este acuerdo, ni lo avalan. Ninguna Asamblea ha avalado este Despido Colectivo.

¿Son Despidos lo que se han producido?

Evidentemente. Las 215 personas se han ido al paro con una carta de Despido Objetivo por supuestas causas económicas, organizativas y productivas. Sin esa carta de despido, no tendrían derecho a la prestación por desempleo.

¿Tiene problemas económicos Digitex?

Como CGT, y el resto de los sindicatos defendieron durante la negociación del Despido Colectivo, Digitex no tiene ningún problema económico ni perdidas, simplemente sus dueños no quieren pagar impuestos en el estado español. Lo que sí es verdad es que Digitex ha sido investigada y sancionada, en una multa millonaria confirmada en mayo de 2017 por el Tribunal Económico Administrativo Central, por aportar información fiscal incompleta, inexacta o con datos falsos, y por que el valor normal de mercado que se deriva de la documentación no fue declarado en el Impuesto sobre Sociedades. Estos chanchullos contables fueron destapados en la negociación del Despido Colectivo, dado que la multa millonaria por no pagar impuestos era la única causa de las supuestas perdidas.

¿Cuál es entonces la causa real del Despido Colectivo?

Nos hemos cansado de decir que este ERE no tiene causa legal valida, pero, tal y como dijimos en el periodo de consultas, si existe una causa real prohibida por la legislación vigente. La clave la da Ernst & Young, los auditores de la empresa, que pidieron por escrito a la misma, el día antes de anunciarse el ERE, información sobre las medidas realizadas frente al COVID-19, entre las cuales resaltó, el despido colectivo. Es decir, el propio auditor de la empresa dice que este ERE es una respuesta a la pandemia, algo prohibido expresamente por la legislación. CCOO, UGT y USO se justifican diciendo que ellos han firmado que el ERE no tiene causa alguna (olvidando interesadamente que los despidos sin causa están prohibidos por la Organización Internacional del Trabajo y por el Estatuto de los Trabajadores)

¿Son voluntarias realmente las personas afectadas?

Otra gran mentira. Eso les han hecho creer, pero la gran mayoría todas estaban en el Despido Colectivo que la empresa había diseñado. La mayor parte de la plantilla de esta multinacional en España trabaja para Telefónica, y no puede acogerse a ninguna voluntariedad. Las únicas personas que se podían ir son las mismas que la empresa lleva años buscando que se vayan mediante una estrategia frente a la plantilla de acoso y derribo, que explicamos brevemente. Una buena parte de las afectadas estuvieron en su día en campañas vinculadas a la recepción de llamadas de Telefónica. Las personas con bajas de incapacidad temporal, las “menos productivas”, fueron desplazadas y reubicadas en otras campañas de venta, de distintos clientes distintos de Telefónica, sin la imprescindible formación que establece el convenio, y luego fueron estigmatizadas diciendo que no gozaban del perfil adecuado. Cuando CCOO, UGT y USO firmaron el ERE empezaron a animar a toda esta gente que se apuntará, para de tal manera decir que ese despido objetivo, no era un despido, tapando estas personas su vergonzoso acuerdo.

¿Por qué Demanda CGT este ERE?

Porque los sindicatos somos los únicos que disponemos de la información necesaria para impedir esta barbaridad. Ninguna persona afectada tiene la información proporcionada a los sindicatos y es nuestra obligación, nuestra razón de ser. Es un derecho sindical la defensa, protección y promoción de los intereses de las personas trabajadoras, es un derecho sindical el desplegar los medios de acción necesarios para cumplir con las funciones que constitucionalmente nos corresponden.

CGT entiende que Digitex se ha aprovechado con este procedimiento para acabar con mano de obra indefinida, mucha de ella a tiempo completo, para sustituirla por mano de obra mucho más precaria, temporal y con menos derechos. Los puestos de trabajo que se amortizan en este ERE jamás se recuperaran en las mimas condiciones. Además, en la mayor crisis que se recuerda, que apenas acaba de empezar, el gasto que supone este procedimiento fraudulento ante las arcas públicas, a favor de los intereses de un fondo de inversión americano, es inaceptable.

Por último, CGT demanda el ERE para que la Audiencia Nacional deje claro que las causas económicas, organizativas y productivas que alegó la empresa ante la autoridad laboral no existen. Si se valida este ERE, vendrán muchos más, y eso es algo que no podemos permitir.

¿Qué pasaría si CGT gana el procedimiento en la Audiencia Nacional?

Las personas despedidas, salvo que encuentren otro empleo mejor, están cobrando durante 6 meses el 70% de su salario del SEPE, que a partir de entonces será el 50%.

Si se estima la demanda Digitex tendrá que devolver al SEPE todas estas cantidades y abonar a la persona afectada el 30% restante, dado que tiene derecho a su salario íntegro. La persona tendrá que devolver la indemnización como despido objetivo a la empresa y la empresa tendrá que cotizar todos estos meses por ella, teniendo su puesto de trabajo y sus derechos intactos.



¿Cuándo esta señalado el juicio?

El próximo 10 de marzo de 2021 en la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Al juicio están citados todos los sindicatos y a la empresa.

Creemos que este comunicado aclara nuestra posición sindical, y desmiente las mentiras vertidas en La Carolina, en cualquier caso, si quieres ampliar la información puedes dirigirte a las secciones de CGT en Madrid, León, Santander y La Carolina, que son las que han tomado esta decisión por considerarla la mas adecuada para la defensa de la plantilla de la empresa.