5ª Reunión de Convenio: ¿Compensar el teletrabajo? - El cuento de la buena pipa ...

comunicado negociacion convenio - 15 octubre 2020.pdf

Desde el pasado 23 de junio que no se reunía la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo. Oiga. Últimamente, hay que empezar siempre así los comunicados. Porque pasan años luz entre las reuniones. Pues bien, el objeto de la reunión de hoy ha sido aclarar que va a pasar con lo que el gobierno ha publicado en forma de Real Decreto hace unos días. TELETRABAJO.

La pregunta que todas nos hacemos es: - ¿Se va a compensar el Teletrabajo?

Y la respuesta de la patronal (más o menos): - Yo no digo ni que sí ni que no, digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa…

CGT insiste, ¿Entonces no se va a compensar?: - Que yo no digo ni que sí ni que no, yo lo que digo es que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa…

Volvemos a preguntar

¿Entonces sí? - Yo no digo ni qué pues no, ni qué pues sí, lo único que digo es que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa…

Así estamos, y nos hemos quedado en una reunión de varias horas de duración.

Desde CGT, hemos planteado que la parte del teletrabajo que hemos asumido del COVID 19 (todo el tiempo que llevamos en casa hasta ahora mismo) deberían negociarse empresa por empresa, ya que no todas ellas han actuado de la misma manera. Mayoritariamente, sólo ha habido impedimentos y poca ayuda. Sin embargo las estructuras de los "aparatos" sindicales y la patronal de telemarketing, en su habitual esquema de negociación colectiva, quieren alejar esa negociación del control hacia órganos ajenos a la realidad laboral cotidiana, por lo que, en contra de CGT, la mayoría de la mesa negociadora, ha entendido que estas compensaciones del “teletrabajo COVID” deben negociarse sectorialmente, estableciéndose una periodo de negociación que tendrá como fecha tope para alcanzar un acuerdo el día 28 de febrero de 2021.

De esta obligación surge toda esta negociación. Hay empresas que han pagado una cantidad mensual para reducir los gastos que hemos tenido desde finales de marzo y facilitado que nos llevemos a casa además de los ordenadores, los cascos, las sillas y los reposapies, y otras, sin embargo, se han desentendido de todo y la persona trabajadora ha tenido que poner su ordenador y hasta su línea telefónica y su móvil para hablar con los clientes. Es una infamia decir que quieren que se "negocie" en conjunto avisandonos, los que han cargado con todos los costes a sus plantillas del alto coste que supondrá para las empresas (¡¡¡para las empresas pirata que no han hecho nada!!!!). Al menos, por petición de la CGT, se ha acotado un tiempo máximo para que las empresas no aprovechen la excusas de "estar negociando" para continuar cargando a las personas los costes de teletrabajar.

Si esta negociación sectorial no lleva a nada como mucho nos tememos, CGT demandará judicialmente para que no caduquen las cantidades que hemos adelantado y seguimos adelantando. Creemos que esta Patronal nuestra no está muy por la labor de compensar nada, ya que mantienen la postura de que, si quieres compensación, igual te hago volver a la plataforma, algo absolutamente ilegal que supone tratarnos como mercancía en vez de como seres humanos. La primera reunión se ha fijado el próximo 3 de noviembre. Seguiremos informando.