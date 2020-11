1ERA NEGOCIACIÓN DE TELETRABAJO EN EL CONTACT CENTER - LA PATRONAL SE RÍE DE LAS PLANTILLAS ...

comunicado negociacion teletrabajo (03112020).pdf

Fracaso absoluto de la primera reunión de negociación del teletrabajo. La patronal nos ha dicho que no piensa cumplir la ley y que solo no dotará de los medios para hacer nuestro trabajo (Silla, mesa, reposapiés…) si lo dice un médico. De lo contrario podemos trabajar en la cama o en el suelo que a ellos se la trae al pairo. Por otra parte, dicen que en cuanto al ordenador y los cascos, cuando por “razones excepcionales” no nos lo puedan proporcionar nos compensan el nuestro por la cantidad de 5,33 euros al mes, lo que es de risa. También nos ha dicho que si necesita usar nuestro teléfono móvil nos darán 2,33 mensuales. Y en un último esfuerzo si tenemos que comprarnos una silla nos pagarán 1 euro más al mes.. Ya avisamos en su momento a quien promovió este formato, que esta negociación sectorial era una vía muerta y el tiempo nos está dando la razón.

Desde CGT les hemos recordado que son las empresas las que están obligadas por ley a ponernos una silla, una mesa, un reposapiés, un ordenador de sobremesa (los portátiles no cumplen la normativa legal). Son las empresas las que deben proporcionarnos los cascos, la línea de teléfono y la línea de datos. Y que deben compensarnos por el gasto que supone habilitar nuestra casa durante varias horas al día como oficina de Contact Center, además de pagar la luz y los consumibles que estamos gastando desde marzo. Si no lo hacen CGT no va a tragar con esto, porque las empresas del sector están ganando contratos por el esfuerzo de las plantillas.

Les hemos recordado que algunas empresas están pagando desde el primer día y que no vamos a asumir sus propuestas. En esta reunión se ha evidenciado el nuevo abuso que quieren cometer las empresas de telemarketing y CGT avisa que sus perversas intenciones son un fraude. O la patronal cambia de actitud o esto terminará judicializado. La próxima reunión será el 26 de noviembre, así que entonces os contaremos pero nos tememos que su intención es marear la perdiz.