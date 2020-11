Vuelta a Empezar: Modificaciones Sustanciales en EXTEL/ABAIGROUP ...

En el día de hoy hemos asistido a una nueva reunión dentro del período de consultas de la Modificación Sustancial por la que AbaiGroup quiere cambiar de los sistemas de incentivos de Atención, Oferta, COL y Priority de Movistar.

Siguen sin aportar toda la documentación solicitada por la parte sindical, para acreditar la necesidad de este cambio, no entendemos esta falta de transparencia, reiteramos que esta información está en poder de la empresa y debe de facilitarla.

Han presentado un nuevo sistema que elimina los puntos, por el momento dirigido sólo a lxs operadorxs (seguimos esperando el de coordinadorxs) por lo que todo lo comunicado y hablado días atrás vinculado a los mismos se queda en nada. El documento presentado está lleno de errores que han ido corrigiendo sobre la marcha, mostrando una supuesta imagen de no tener claro ni lo que pretenden implantar. En el mismo aparecen como comisionables productos que hace años que no se dan de alta (como por ejemplo fusión contigo, fusión + premium, etc ).

Desde la CGT tenemos que estudiar esta nueva propuesta para poder valorar las consecuencias de la misma, pero ya podemos avanzar que la misma no soluciona los problemas que padecemos contínuamente a la hora de cobrar las ventas e incentivos, ya que sigue siendo imposible contrastar el trabajo realizado y está sujeto a variables nada transparentes. Además, siguen sin facilitar tiempo para revisar nuestros datos.

Sostenemos más que nunca, que un salario digno nos evitaría el estar atadxs a cobrar retribuciones variables manipulables, que pueden ser modificadas en cualquier momento por la empresa.

La próxima reunión tendrá lugar el 19 de noviembre, os mantendremos informadxs.