Negociación del Convenio : SEGUIMOS SIN SER DE GOMA ...

comunicado convenio 6 23-11-2020.pdf

El 20 de noviembre de 2020, hemos vuelto a reunirnos con la patronal para negociar el, esperemos, futuro convenio VII colectivo. Y decimos "esperemos" porque nos da la sensación de que esto ya lo hemos vivido... (¿quizás pasa lo mismo cada vez que hay que negociar el convenio?...) Y decimos esto, porque aún no tenemos la certeza de si la última reunión la hemos mantenido con la patronal del sector o con el equipo olímpico de gimnasia deportiva. Y es que, ni estos últimos están tan preocupados por la "flexibilidad" como [email protected] [email protected] jefes/as. Sí, ese ha sido el mantra que ha tocado repetir hoy por parte de las empresas, (apostamos a que será una constante), y así lo han hecho.

En esta reunión se habló de las propuestas de cambios de los artículos 22 al 26 del Convenio vigente, que hablan de movilidad, jornada, descansos, fines de semana, horarios y turnos.

CGT denunció las prácticas no reguladas como las ampliaciones no definitivas de jornada realizadas sin solución de continuidad, o las acciones de flexibilidad en contra de lo que se pacta en el convenio, (que aplican algunas empresas a escondidas), alegando una inexistente voluntariedad de las personas trabajadoras. Ante la plataforma de convenio de CGT, en la que hemos planteado la mejora de algunos derechos (Que sólo nos puedan obligar a currar 1 fin de semana al mes, consolidación inmediata de categoría...) y la incorporación de algunos nuevos (35 horas semanales de jornada completa, pluses para jornadas partidas...), solamente hemos encontrado, por parte de la patronal, gestos de asentimiento para luego decir: "Si, si... si está muy bien. Pero queremos FLEXIBILIDAD". Todo lo que sea regular derechos les genera urticaria. Nos quieren, como siempre han hecho, para estirarnos hasta el infinito, nos quieren de goma. Pero tenemos un límite que parecen desconocer. Desde nuestro punto de vista, confunden flexibilidad con precariedad. Y no porque no conozcan las diferencias entre ambas, sino porque les interesa aumentar su negocio a cambio de destruir los pocos derechos que tenemos.

Para la patronal, flexibilizar las condiciones de trabajo significa distribuir a su antojo de manera irregular nuestras jornadas, pasando a ser personas trabajadoras a la carta, o establecer que los fines de semana a librar serán 24 al año, y no dos al mes, como hasta ahora, o modificar las bandas horarias, adaptándolas "a sus necesidades". Para [email protected], flexibilizar es "ayudar a la creación de empleo" (la risa nos dá...), o aumentar la productividad a base de que trabajes hasta que te sangren los ojos.

Pues bien, para la CGT, eso es, ni más ni menos, que perpetuar el modelo de actividad laboral precaria, mal pagada, peor para la salud y con tan poco reconocimiento que actualmente tenemos. Bajarnos el sueldo ya no pueden porque cobramos casi el salario mínimo, lo que quieren es quitarnos todo.

Parece que este convenio nos va a costar. Y mucho. Las empresas del sector de Contact Center deben entender que ahora, es tiempo de ir hacia adelante. De mejorar cosas, de hacer que nuestra profesión tenga unas condiciones más dignas y de que se nos devuelva todo lo que hemos aportado estos años. Las plantillas del sector llevamos años en esta situación. Y hay que cambiar. Mientras no entiendan eso, poco se avanzará. Nosotros llevamos propuestas constructivas y quieren destruirlo todo, porque si acaban con las plantillas, se acaba el sector.

El 26 de noviembre, en una semana, volvemos a vernos con las empresas para hablar de la compensación de teletrabajo. Muchas reuniones, pero pocos avances. Mucho lirili y poco larala. Seguiremos informando.