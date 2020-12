1ª reunión del enésimo Despido Colectivo de SITEL : 325 Despidos en Sitel Ibérica Teleservices ...

El lunes 30 de noviembre de 2020 se ha celebrado en Madrid la primera reunión del periodo de consultas del ERE que la dirección de esta multinacional ha presentado a última hora de la tarde ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A partir de hoy se abre un plazo de negociación no superior a un mes en el que, según la ley, se debe trabajar para “evitar o reducir” los 325 despidos que la empresa pretende ejecutar.

Para las secciones de CGT en los centros de Sevilla, Barcelona y Madrid este nuevo ERE es una salvajada en un año tan difícil como este. Desde CGT no aceptamos ni asumimos las causas que hoy ha expuesto la dirección de la empresa y creemos que lo que debe hacer es retirar esta nueva agresión. De nuevo el centro de Sevilla es el más afectado con 251 despidos, a los que hay que sumar los 55 que propònen en Madrid, y los 19 que quieren ejecutar en Barcelona..

Lo primero que ha exigido hoy la CGT es que la nueva dirección de empresa dé la cara, porque de nada sirve tramitar un ERE si la empresa sigue perdiendo campañas, en un año que el telemarketing debido a su carácter de trabajo a distancia, ha crecido en casi todas las empresas. CGT también ha condenado que se hayan pactado despidos con algunos jefes de los centros de trabajo las últimas semanas, con posiblemente cuantiosas indemnizaciones, mientras se mete en el nuevo proceso a centenares de gestoras y gestores, teleoperadoras y teleoperadores. Es importante que las personas sean tratadas por igual.

Los criterios para seleccionar a las personas afectadas son subjetivos, arbitrarios e imposible de comprobar por lo que CGT no los puede dar por buenos. Para que os hagáis una idea, quieren incluir una supuesta evaluación del desempeño que la empresa jamás ha puesto en conocimiento de los comités de empresa.

El trato al centro de Sevilla, donde proponen el 77% de las personas que quieren dejar sin trabajo es absolutamente injustificado. A pesar de no recurrir la última sentencia, esta multinacional francesa quiere volver a despedir a una parte importantísima de las personas readmitidas actuando en un manifiesto y flagrante fraude de ley.

CGT ha sido la única organización que ha acudido presencialmente a la reunión con una parte de sus representantes dado que rechazamos que los ERES se negocien por teléfono y animamos al resto de sindicatos que participen en la medida de lo posible en futuras reuniones de forma presencial, al menos las organizaciones que tienen representantes electos en el centro de Madrid. No obstante, todos los sindicatos coincidimos en el rechazo a ese proceso y es algo que nos alegra dado que sabemos que unidos, como estuvimos en el último proceso que tumbamos, seremos más fuertes.

El despido es la acción más grave frente a las trabajadoras y trabajadores, y esta nueva agresión de Sitel (La octava en los últimos 10 años) será revisada con esmero por nuestro sindicato. No por conocido este nuevo proceso nos parece la misma chapuza de siempre, y estamos preparadas para intentar frenarlo.

Este ERE vuelve a suponer un absoluto desprecio por la plantilla de SITEL. Seguiremos contando el transcurso de los acontecimientos y os informaremos de todo ello… Nos han convocado a la siguiente reunión el próximo viernes 4 de diciembre de 2020 a las 09:30 horas, con el objeto de empezar a solventar las múltiples dudas que les hemos indicado. Seguiremos informando.

SE PUEDE Y SE DEBE, LUCHAR CONTRA LOS €R€S