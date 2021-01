Comunicado 3ª Reunión para la Compensación del Teletrabajo : MATANDO EL TIEMPO

Tercera reunión con la patronal del sector (CEX), tras el decreto de 22 de septiembre que regula el teletrabajo, que ha establecido para este tiempo de pandemia la obligación de “compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados”, … pero siguen jugando a matar el tiempo.



En la anterior reunión manifestaron que las empresas darían los medios de trabajo a las trabajadoras/es que aún aportan sus propios medios, y una cantidad mensual de 12€ al mes para jornada completa; y un mes después, porque no lo han hecho, vuelven a decirnos que proporcionarán ya mismo los medios de la empresa a quien sigue utilizando sus propios medios personales y suben de 12 a 15€ la cantidad mensual.



El problema de fondo es que se toman esta negociación y esta compensación de gastos como una limosnilla para las trabajadoras/es, por eso lo plantean como un regateo de mercadillo.



Las empresas desde el primer día, sea por Covid-19 o sin virus por medio, están obligadas a proporcionar los medios de trabajo. ¡Esta es la diferencia entre un trabajo por cuenta ajena frente a un trabajo por cuenta propia -trabajador/a autónomo/a!, pero con el motivo del Covid-19 y la salida urgente de los centros de trabajo, las empresas han hecho que las personas trabajadoras asumamos sus costes. Ya no ha sido que pongamos nuestra casa, luz, mobiliario, conexión a internet,… a trabajar para las empresas, sino en muchos casos nuestro ordenador, los cascos y hasta el móvil para poder trabajar…. Hoy, 10 meses después, excusa tras excusa, siguen sin dar los medios a a las plantillas, a pesar de que la ley les obliga a hacerlo, y siguen reventando nuestros móviles y equipos informáticos además de incrementar nuestros gastos de luz, agua, calefacción, y espacio exclusivo en casa que dedicamos a la empresa ¡¡¡¡sin ningún tipo de compensación!!!



Compensación que no limosna. Desde CGT hemos exigido, por un lado, que las empresas paguen esta utilización de nuestros propios medios de trabajo que algunas empresas no han entregado, ahorrándoselos cuando era su obligación proporcionarlos, y que paguen por el deterioro que ha generado en ellos un uso intensivo de toda una jornada laboral durante meses; y además, la compensación de los gastos de “consumibles” entendidos como el poner a disposición de la empresa nuestra luz, nuestra calefacción, nuestro internet, nuestro mobiliario y nuestra casa.



La patronal que negocia por las empresas quiere pasar por encima del hecho que mientras hay empresas que han facilitado a sus plantillas todo el equipamiento informático de trabajo y hasta los reposapiés y las sillas de sus centros de trabajo para usarlos en casa, hay otras que a día de hoy siguen lucrándose del uso y abuso del equipo informático y de comunicaciones personales de sus trabajadores/as.



La próxima reunión será el 3 de febrero, muy probablemente la última si no hay avances importantes porque en previsión de esta estrategia dilatoria fijamos una fecha máxima de negociación. Esperamos una propuesta de las empresas concreta y ajustada a realidad que compense los gastos adicionales que han tenido (y tienen) las personas en teletrabajo, y además, un importe mensual retribuyendo el “gasto por uso y depreciación” de cada instrumento de trabajo en el supuesto de que las trabajadoras/es que lo hayan aportado cuando era obligación empresarial hacerlo.