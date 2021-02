TELETRABAJO : Las empresas tienen un plan preconcebido…

comunicado negociacion teletrabajo - 4.pdf

Desde hace tres meses la patronal tiene un plan preconcebido sobre la compensación de los gastos del trabajo a distancia adoptado en el sector de Contact Center como medida de contención sanitaria frente al Covid-19.



El plan de las empresas es ahorrarse el pago desde marzo de 2020 y solo hacerlo desde el 13 de octubre de 2020 (7 meses) dado que las pobres empresas nos dicen que no sabían, hasta la aparición del Real Decreto de trabajo a distancia, que tenían que poner los medios de producción.

Hay que ver, una cuestión que es la base de las relaciones laborales entre las personas que no estamos dadas de alta en el régimen de autónomos y las empresas, la acaban de descubrir.

Si una empresa nos contrata nos debe proporcionar el equipo necesario y adicionalmente compensar los gastos que nos están generando DESDE EL PRIMER DIA . Esta negociación debe establecer la cantidad mínima, que desde CGT defendemos no sea inferior a 90 euros al mes, conforme a los acuerdos que están suscritos ya en empresas del sector, pero la patronal, que terminará ofreciendo 30 euros mensuales, sigue realizando una negociación que es puro postureo para llegar a esta cantidad. Recordemos que empezaron por 12 euros, luego 15 euros y ahora están en 18 euros … UN REGATEO DE BAZAR. Y así seguirán hasta que lleguen a alrededor de los 30 euros que asumen como referencia, importe que paga ya, por iniciativa propia, alguna empresa del sector. Una cantidad que es inaceptable porque los gastos reales que hemos tenido las trabajadoras y los trabajadores en teletrabajo están muy por encima de esta cantidad, y que por si hubiera dudas, quieren encima prorratear en función de las horas de contrato.

En la reunión de hoy, la patronal ha dejado claro que su postura es que las empresas tienen que poner los medios desde el primer día, y que si alguna de ellas ha utilizado los medios de las personas de su plantilla (ordenador, teléfono, mesa, silla, cascos, reposapiés, ordenador, pantalla, ratón…) no está cumpliendo y será algo que esa empresa deberá explicar.

Como es algo bastante generalizado, el uso de los medios de las personas trabajadoras durante la pandemia, este tema traerá conflicto dado que CGT no va permitir que usen gratis nuestros recursos para aumentar sus beneficios.



La última polémica tiene que ver con el Módem- Fibra/ADSL. Las empresas entienden que no se debe poner por su parte, sino que está incluido en su oferta. (Es un todo incluido de esos de pulserita…)

Desde CGT consideramos que esta oferta no se ajusta a la realidad actual, que no se encuentra dentro de unos límites aceptables considerando todo lo que las plantillas del sector hemos hecho durante este último año y que lastra tremendamente las posibilidades de llegar a un acuerdo al respecto para no tener que judicializar el conflicto.

Tendremos reuniones sobre esto los próximos miércoles 10 de febrero y lunes 22 de febrero, y la negociación está acordado que durará como mucho hasta el día 28 de febrero de 2021. Seguiremos informando, pero ya os advertimos de que los gastos y medios, si los han puesto las personas trabajadoras, hay que compensarlos TODOS, y que si este es su plan, con la CGT, que no cuenten.