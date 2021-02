€R€ de la subcontrata de Airbnb en España: Decálogo de respuesta al éxtasis de CCOO

comunicado de ccoo atacando a cgt entusiamado por la sentencia - 26-01-2021.pdf

“El sindicalismo, la arena económica del gladiador moderno, le debe su existencia a la acción directa. No fue hasta fechas recientes que la ley y el gobierno han tratado de aplastar el movimiento sindical y condenado a prisión por conspiradores, a los exponentes del derecho a organizarse. De haber tratado de lograr su causa rogando, alegando y pactando, los sindicatos serían hoy muy pocos. En Francia, en España, en Italia, en Rusia, hasta Inglaterra testimonia la creciente rebelión de las uniones laborales, la acción directa, revolucionaria, económica se ha convertido una fuerza tan poderosa en la lucha por la libertad industrial que ha conseguido que el mundo se dé cuenta de la tremenda importancia del poder del trabajo. La huelga general, la expresión suprema de la conciencia económica de los trabajadores, fue ridiculizada en América hace poco. Hoy toda gran huelga, para ganar, debe darse cuenta de la importancia de la protesta general solidaria. La acción directa, habiendo probado su efectividad en las líneas económicas, es igualmente potente en el ambiente individual. Allí cientos de fuerzas avanzan sobre su ser y sólo la resistencia persistente frente a ellas finalmente lo libertará. La acción directa en contra de la autoridad en la tienda, acción directa en contra de la autoridad de la ley, acción directa en contra de la autoridad entrometida, invasiva de nuestro código moral, es el método lógico y consistente del Anarquismo. ¿Nos guiará éste a una revolución? Por supuesto, lo hará. Ningún cambio social ha venido sin una revolución. Las personas o no están familiarizadas con su historia, o todavía no han aprendido, que la revolución es el pensamiento llevado a la acción”

Estas palabras inspiradoras escritas por Emma Goldman en 1910 son para nosotras y nosotros una guía para la acción. Hay gente que nos llamará antiguas o antiguos, por traer a colación este texto de 1910, pero nos enfrentamos a algo mucho más antiguo, más trasnochado y profundamente reaccionario que expresó en pocas palabras Voltaire "Le mieux est l'ennemi du bien" (Lo mejor es enemigo de lo bueno). Para CCOO lo mejor es el dinero y lo bueno son los puestos de trabajo. Lamentable.

Lo primero es indicar que a causa de este despido se ha despedido a 924 personas de forma objetiva, una de las cifra más alta de despidos en un ERE en este sector en la historia. Un Despido Colectivo Salvaje, decidido y ejecutado antes del verano del 2020, en pleno inicio de la pandemia. Este Despido Colectivo no se firmó porque CGT tenía mayoría absoluta en la empresa, a pesar de las presiones de la empresa, de CCOO y de UGT, durante la negociación. Cierto es que UGT nos apoyó el día del juicio, algo que no podemos decir del sindicato CCOO, que ni siquiera acudió al juicio, favoreciendo a la dirección de estas multinacionales.

Pero no nos sorprende ya que esto es lo que defiende en 2021 CCOO, €R€ tras €R€ tras, en el sector del Contact Center. Si leéis el comunicado que os adjuntamos de CCOO se indica lo siguiente: “Por culpa de CGT los trabajadores se quedan con la mínima indemnización. CGT ni quiere ni sabe negociar, sólo ha mirado por sus propios intereses, sin preocuparse de lo que querían los trabajadores. Todo ello ha provocado que CPM se haya ahorrado alrededor de 1,5 millones de euros.”

Es decir, nada de defender los puestos de trabajo, para CCOO poderoso caballero es Don Dinero, y aunque el gobierno haya prohibido los Despidos Colectivos provocados por el Covid-19, ellxs querian firmarlo a toda costa, y se han alegrado de que, de momento, los tribunales, compren la postura de dos multinacionales Airbnb y CPM, que se saltaron la legislación vigente. Para CCOO, defender los puestos de trabajo es la falacia del Nirvana, frente a lo cual en los €R€s, si hay dinero, hay que firmarlos, validando las causas que las multinacionales pretenden. Lo mismo vemos en todos los procesos, donde al finalizar los períodos de consultas, aceptan la destrucción de los puestos de trabajo a cambio de una pírrica indemnización. El despido libre está instaurado para quien tenga dinero según este sindicato en este sector.

Y en CGT no estamos para eso, sino para defender, hasta el final, y pese a quien pese, los puestos de trabajo. No obstante, en esta historia, el Despido Colectivo de CPM Internacional, no está todo el pescado vendido. En este comunicado de respuesta queremos ceñirnos a diez ideas que extraemos textualmente del voto particular que ha puesto por escrito el ponente inicial de esta sentencia, Joan Agustí Maragall, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la sentencia que como imagináis, está recurrida ante la sala IV del Tribunal Supremo:

Primera: “ la causa de la rescisión de la contrata por parte de Airbnb ha sido el Covid-19 (lo cual admite, ni que sea como "causa última y mediata", la sentencia de la mayoría, en su tercer fundamento jurídico), y que dicha rescisión es el fundamento de las causas productivas y organizativas invocadas por CPM para justificar el despido colectivo, resulta obvio y manifiesto concluir que dichas causas están "relacionadas con el COV/0-19"

