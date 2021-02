5ª reunión sobre la compensación del teletrabajo: MÁS QUE UNA NEGOCIACIÓN PARECE UNA NEGACIÓN ...

Hoy 10 de febrero hemos asistido, tal como nos temíamos - y no somos [email protected] - a un nuevo acto de un sainete a cuento de la negociación sectorial del teletrabajo. La patronal ha subido 4 ridículos eurillos su oferta - si se puede llamar así a una limosna - de 18€ de la reunión anterior, subiéndolos hasta los 22€ por jornada completa, que se reducirían en proporción a la jornada y con retroactividad únicamente al 13 de octubre. Pretenden convencernos de que otra cosa sería algo así como vivir por encima de nuestras posibilidades y que en sectores como banca los convenios van en esa línea, cuando en esos sectores los sueldos son mucho mayores, las jornadas completas mucho más habituales y esa proporcionalidad de la que hablan es por días de teletrabajo a la semana, no por horas de jornada. Lo que no dicen y sabemos [email protected] es que hay empresas que están pagando más y desde mucho antes por acuerdos con los sindicatos. No quieren oír hablar de retroactividad desde el comienzo de la pandemia, algo que para CGT es una obligación legal, ni de compensar económicamente a quienes no solo han gastado luz, calefacción, Internet, etc., sino que han puesto sus medios y siguen poniéndolos, lo que ha hecho que las empresas hayan mantenido a flote sus negocios e incluso estén ganando dinero a costa de la situación de emergencia. Para justificarse llegan a decir que para [email protected] es una obligación legal dar los medios para el teletrabajo mientras en algunas empresas los siguen negando o dicen que están esperando el resultado de esta negociación... la pescadilla que se muerde la cola.

Todo ello para CGT es una simple y llana tomadura de pelo. CGT ha puesto como referencia 90€ de compensación desde el primer día de la pandemia, tal y como se ha negociado en alguna empresa del sector, con independencia de las horas de contrato, y que se cuantifiquen y paguen los gastos de quienes hayan aportado sus propios medios y dinero para poder trabajar, y poder hacerlo con seguridad. Y no es descabellado porque hay empresas que están pagando mucho más e incluso llegan a esos 90€, y sobre todo no es cuestión de 4 perras de más o menos como puede parecer sino de mucho más, de que no pueden estar engrosando su cuenta de beneficios sin compartir al menos una parte de lo que les está reportando esta situación aunque finjan lo contrario.

Además, desde CGT hemos requerido que enumeren los medios que tienen que proporcionar, tanto técnicos como de prevención de riesgos laborales -porque se cuestiona en algunas empresas hasta si tienen la obligación de proporcionar los cascos o “valen” los del móvil-, por supuesto que se fije la obligatoriedad de darlos, y el establecimiento de una cuantía a pagar al trabajador/a en caso de no haberlo hecho.

El resto de la parte social tampoco está aceptando la oferta de la patronal, con lo cual esta reunión no ha sido más que un nuevo acto de una comedia cuyo final aún están a tiempo de evitar que acabe en los juzgados, porque a fin de cuentas se supone que esto es una negociación y CGT solo está viendo mala fe y postureo por parte de la patronal.

La próxima reunión será el lunes 22 y esperamos que todo el mundo lleve hechos los deberes para no cerrar en falso este proceso.