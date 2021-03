KONECTA PRESENTA SU PRIMER DESPIDO COLECTIVO

Hoy 11 de marzo del 2021 la multinacional KONECTA ha presentado un despido colectivo en la Comunidad de Madrid que afectara a la sociedad de Contact Center KONECTA BTO. Nos han entregado abundante documentación que estudiaremos en los próximos días para desmentir la burda justificación que nos pretenden colar.

La empresa nos ha dicho que pretenden DESPEDIR A 335 PERSONAS y CGT le ha dicho que tiene que retirar este expediente, porque LOS DESPIDOS SIN CAUSAS SON ILEGALES.

Las campañas afectadas son CAU N1 (afectado en su totalidad), PRESCRIPTOR (parcialmente), FACTORING Y CONFIRMING (parcialmente), CAU N2 (en su totalidad), LEASING Y RENTING (en su totalidad), y AVALES Y SOPORTE OPERATIVO A OFICINAS (en su totalidad), 335 personas afectadas, de un total de 413 adscritas a estas campañas.

Los despidos colectivos son una herramienta que da el Estatuto de los Trabajadores a las empresas en dificultades, en crisis, pero la CGT TIENE MUY CLARO que KONECTA NO ESTÁ EN CRISIS.

CGT no ha ido a la reunión de hoy a escuchar un cuento chino, si no que ha acudido a denunciar un burdo montaje que os empezamos a contar en este primer comunicado.

El GRUPO KONECTA perteneció muchos años al GRUPO SANTANDER, hasta que en el año 2019 decidió vender sus acciones a un fondo buitre y a los gestores -propietarios capitaneados por el recién premiado con la Medalla de oro de Andalucia JOSÉ MARÍA PACHECO GUARDIOLA. Entonces nos dijeron que el Grupo Santander había garantizado la carga de trabajo durante al menos

5 años y ahora, en plena pandemia nos anuncian que el Santander les ha traicionado, que han perdido clientes importantes que les obligan a tomar la medida más gravosa que se puede hacer en una empresa: despidos masivos.

El GRUPO KONECTA ESTÁ EN CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN MULTIPLICANDO AÑO AÑO SU FACTURACIÓN Y EL NÚMERO DE TRABAJADORXS QUE TIENE. Este ERE lo presentan

exclusivamente por causas organizativas y productivas dejando de lado las causas económicas porque KONECTA gana dinero, mucho dinero.

En la reuniones CGT ha ido explicando el entramado empresarial que tiene KONECTA y a solicitado información productiva de todas las empresas, sus contratos mercantiles y su negocio, también ha solicitado explicaciones sobre el entramado organizativo de KONECTA con múltiples filiales tanto en el Estado Español como en América latina, donde se producen miles de contratos año tras año. Hemos pedido explicaciones y contratos que esperemos que se nos facilite en la próximas reuniones.

Además de este despido colectivo (ERE) KONECTA presento antes de ayer otro despido colectivo a nivel estatal en la empresa KONECTA SAT que justifica por causas similares a las hoy indicadas.

CGT tiene claro que de llevarse acabo estos dos despidos colectivos se cometería un BURDO FRAUDE DE LEY, dado que centenares de trabajadorxs perderían su puesto de trabajo por un EXPEDIENTE SIN CAUSA y el estado tendría que pagar millones de euros en los salarios del SEPE sin motivo alguno. En medio de la mayor crisis económica de las últimas décadas este ERE nos produce sonrojo.

Algunos DELEGADOS Y DELEGADAS DE PACOTILLA , que deberían dimitir llevan días buscando una salida individual a este conflicto que nos afecta a todxs. Si la PAULI SE QUIERE JUBILAR que se jubile, pero que no nos obligue a aceptar este montaje porque no vamos a vender a la gente que se queda porque unos cuantos quieran buscarse la vida fuera de esta empresa. CGT VA A DEFENDER LOS PUESTOS DE TRABAJO y quien quiera buscar la baja voluntaria que lo acuerde con la empresa y que nos dejen en paz, porque no vamos a tragar con semejante bazofia. Esperamos dejarlo claro hoy y no tenerlo que repetir los próximos 30 días que es lo que durara esta negociación hasta el viernes 9 de abril.

LA PRÓXIMA REUNIÓN SERÁ EL 18 DE MARZO DE 2021 , OS SEGUIREMOS INFORMANDO