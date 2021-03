Esmeralda Mingo trae su segundo ERE a Comdata/Digitex en 10 meses de manera camuflada: 80 modificaciones de contrato. ...

Hace menos de un mes CCOO, UGT y USO fueron a la Audiencia Nacional a defender los centenares de despidos del Primer ERE de la historia de esta compañía. CGT avisó que ese ERE firmado por los de siempre abría las puertas a nuevos ataques, dado que saben que se lo van a poner fácil. Esmeralda quiere esta vez hacerlo bueno, bonito y barato, aplicando una Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo (MSCT) de carácter colectivo en 4 centros de cuatro comunidades. Una MSCT supone atacar al trabajo y, si la persona afectada no puede mantener su contrato solo podrá rescindirlo, el verdadero objetivo de este nuevo proceso.

CGT se ha enterado la tarde del miércoles 24 de marzo de 2021. La empresa, en pleno estado de alarma, ha comunicado por escrito a los sindicatos que va a llevar a cabo un proceso forzoso de MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES de trabajo de acuerdo con lo estipulado en el art. 41 del ET

La empresa comunica que que afectará a 80 personas de los centros de trabajo de Santander, Madrid, Aranda de Duero y Viladecans. Alegan para esta medida causas productivas, una de las causas alegadas en el ERE que ejecutaron en septiembre de 2020. No nos estraña que ahora quieran quitarse a los que no se presentaron voluntarios, es decir, como no lo hicieron por las buenas les quieren hacer abandonar la empresa por las malas.

La dirección de la empresa ha convocado a la representación legal de lxs trabajadorxs el próximo 6 de abril mayo a las 10:30 a través de Google. No quieren dar la cara, que se les debería caer de vergüenza. CGT va exigir reuniones reales, los puestos de trabajo no se negocian por teléfono.

Seguiremos informando de esta nueva patraña, que creemos puede suponer un ataque directo a la organización y conciliación de 80 personas, para que no les quede más remedio que rescindir su contrato.

Son unos miserables. Adjuntamos la comunicaron de la empresa a esta noticia