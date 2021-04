MÁSMÓVIL SUBCONTRATA A ISGF SU SERVICIO DE COBROS Y ESTA PONE EN RIESGO DE CONTAGIO A SU PLANTILLA ...

ÚLTIMA HORA: La empresa se ha puesto en contacto con CGT a última hora del 31 de marzo de 2021, para rectificar y decirnos que al personal que se incorpora de esta subrogación se les va a dar la opción de comenzar en teletrabajo al 100% de momento. Hemos confirmando que ya están contacto con la plantilla para decirles que pueden seguir trabajando a distancia. La lucha sirve

El 15 de marzo, Emergia Contact Center le comunicó al departamento de Cobros que le aplicaba un art. 44 del ET y subrogaba a todo el personal adscrito a Cobros MasMóvil a la empresa ISGF Informes Comerciales, manteniendo las mismas condiciones laborales. Ese mismo día, ISGF y Emergia realizan una reunión conjunta con las personas del departamento de Cobros para explicarles el proceso de subrogación y lo contenta que estaba ISGF de contar con 64 nuevxs compañerxs.



Hasta aquí todo parecía perfecto, Emergia perdía un servicio, pero los y las compañeras de Cobros, mantenían su puesto de trabajo y sus mismas condiciones laborales. Sin embargo, ISGF reúne nuevamente a la plantilla subrogada y les dice que la modalidad de trabajo, que desde que empezó la pandemia con Emergia había sido a distancia, pasaba a ser presencial. Parece que ISGF no se ha enterado que nos enfrentamos a una pandemia mundial, que el riesgo de contagio es altísimo tanto en el transporte público como en plataforma, o es que se ha enterado y le da igual.



Los y las trabajadoras de Cobros, han manifestado en reiteradas ocasiones su enorme preocupación por este cambio, tienen miedo de poner en riesgo su salud y la de sus familias, pero a ISGF esto no le importa, les requiere en plataforma para “conocerlxs”.



Ante la negativa de la empresa a facilitar el teletrabajo, CGT convocó una huelga para el 5 de abril, para exigirles respeto por la salud de la plantilla. En el acto de conciliación que tuvo lugar hoy en el Instituto Laboral, la empresa volvió a manifestar su negativa y se reiteró en que los y las compañeras de Cobros de MasMóvil tenían que acudir a prestar sus servicios de forma presencial, además de dejar claro que no facilita ni los medios para el teletrabajo (ordenadores, cascos, sillas, internet) ni la compensación de gastos de los mismos ¡Una vergüenza!



ISGF es una empresa que pertenece a la patronal CEX. Durante la negociación colectiva para la compensación de los gastos del trabajo a distancia entre la patronal y los sindicatos, la patronal reconoció el deber de todas las empresas del sector a facilitar los medios para teletrabajar, porque así viene recogido en el RD 28/2020 y en el Estatuto de los Trabajadores, algo que parece importarle poco a ISGF.



Hemos negociado de buena fe, hemos expuesto las razones por las que pedimos el teletrabajo, que no es otra que la protección de la salud de los y las compañeras, pero ISGF tiene claro que, si hay que proteger la salud de la plantilla y esto le va a suponer un coste, no piensa proteger nada. Así que la conciliación ha finalizado sin acuerdo y se mantiene la convocatoria de huelga para el 5 de abril, de 07:00 a 24:00.



Iratxe Momoito, responsable de Relaciones Laborales de ISGF ha manifestado en la reunión que ella personalmente ha llamado a cada una de las personas subrogadas y no ha notado descontento de la plantilla, por eso, parece no preocuparse la huelga. Tranquila Iratxe, el lunes verás que tan contenta tienes a la plantilla de Cobros MasMóvil cuando de forma temeraria pones en riesgo su salud y la de sus familias.



No podemos olvidar que el cómplice de este atropello es la multinacional MasMóvil, que por lo visto tiene dinero para gastarse en comprar Euskaltel, pero no se preocupa porque sus subcontratas protejan a sus trabajadores y trabajadoras. ¡MasMóvil a lo suyo!



El lunes 5 de abril Cobros MásMóvil está de huelga. No permitiremos que se juegue con la salud de la gente. Hasta de aguantar que los intereses económicos estén por encima de nuestra salud. ¡BASTA YA!



¡SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI! ¡A LA HUELGA COMPAÑERXS!