LA PATRONAL NO QUIERE EL TELETRABAJO

comunicado de cgt reunion n12 negociacion del convenio - 24-05-2021.pdf

SIN CABEZA, NI HORIZONTE

Ciertamente, la improvisación empresarial y el rapiñar hoy sin pensar en el mañana es habitual en nuestras empresas, pero que la patronal sectorial, la CEX, se niegue a establecer las líneas de futuro del sector, además de intentar resolver los problemas que arrastramos, es muy preocupante.

Después de meses mareando la perdiz hoy ha quedado clara la postura de la Asociación Patronal. Se niegan a regular el Teletrabajo en nuestro convenio. Durante estos meses, debido al Covid-19, las empresas no han tenido que cumplir la norma, ya que, a causa de la emergencia sanitaria, se ha permitido que la ley no se cumpla. Pero el tema de hoy era las propuestas de las empresas para el teletrabajo normalizado, el que vendrá tras el Covid-19.

Para las empresas las garantías que reclamamos para las plantillas les resultan TODAS innecesarias y, llegado el caso, ya se pondrán las condiciones en el acuerdo individual entre la empresa y la persona afectada. Las empresas han dicho, textualmente, que quieren negociar de manera individual, persona a persona.

La reunión de hoy repite el mantra de toda esta negociación. Las empresas no quieren derechos, quieren DESREGULAR ESTE SECTOR, barra libre total para hacer lo que les dé la gana. La libertad del dinero, sin que un convenio que hable de derechos a respetar les limite en nada, para ''negociar'' individualmente con la persona trabajadora, que en realidad es lo mismo que imponer sus condiciones... y tener la CARADURA de hablar de la libertad para aceptarlas o no (Quien no trague, a la calle).

En el día de hoy, para colmo, nos han indicado que, a pesar del teletrabajo, quieren poder hacer movilidades geográficas (cambio obligatorio de provincia en la que trabajas), contrataren prácticas y aplicar contratos de formación a la gente que se encuentre en esta modalidad, para disminuir costes y terminar despidiendo a las personas que cobran salario convenio. La patronal se niega a regular la formación para las personas que trabajan a distancia y, lo que es más grave, indican que la videovigilancia en casa no la quieren prohibir, creando una brecha para las personas en sus domicilios que tendrán vía libre para ser espiadas por las empresas. Por supuesto se niegan a hacer un compendio de los medios necesarios para el teletrabajo, como si fueran distintos dependiendo en la empresa en la que trabajemos. Y de mobiliario no van siquiera a hablar, debe ser que tener a personas trabajando sentados en la cama les parece que cumple la normativa de prevención.

Cuando hemos visto en esta etapa de teletrabajo Covid-19 que muchas empresas se han desentendido de dar los medios de trabajo y hemos sido cada cual quien los ha puesto, cuando en casi ninguna empresa se ha pagado ningún gasto generado por las personas en teletrabajo, pese a que la ley obliga, cuando se pide sin tapujos tener ordenador y móvil propio en algunas ofertas de trabajo, y hay empresas que hasta han intentado cerrar centros de trabajo para ahorrarse costes, el que la Asociación Patronal diga que regular por convenio es limitativo es NO QUERER REGULAR EL TELETRABAJO.

Por cierto, que su oferta económica sigue siendo de 24 euros al mes, muy lejos de los 55 euros mensuales, más internet, que se están pagando en otros convenios sectoriales.

Sobre el segundo punto que teníamos, LA DESCONEXIÓN DIGITAL, que viene a decir la ley algo tan evidente como que cuando finaliza tu jornada laboral, finaliza; han propuesto que ''podrían llamar o contactar con la persona trabajadora si hay algún perjuicio para la empresa.'' Vaguedad que permite todo y que permitiría llamar a cualquier trabajador/a por motivos muy arbitrarios. La patronal sigue como pollo sin cabeza. La próxima reunión será el 14 de junio.