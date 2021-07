CGT LOGRA QUE CUANDO SE USEN PERMISOS RETRIBUIDOS SE ABONEN LOS COMPLEMENTOS POR DOMINGOS Y FESTIVOS, EL PLUS DE IDIOMAS Y EL DE NOCTURNIDAD ...

sentencia 645-2021 tribunal supremo 23-06-2021.pdf

Gracias a la demanda interpuesta en solitario por la CGT quien use cualquiera de los permisos retribuidos que establece el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, o del artículo 28 del Convenio Colectivo, tendrá derecho a seguir cobrando los complementos de domingos, el plus de festivo, el plus de nocturnidad y el plus de idiomas.

La patronal defendió ante la demanda de la CGT que dichos pluses, según convenio, estaban vinculados a la efectiva prestación de servicios. Desde luego la farragosa redacción del convenio no ayuda, pero el Tribunal Supremo ha descartado esto y nos ha dado la razón de manera íntegra. Si estamos de permiso RETRIBUIDO debemos seguir teniendo la misma RETRIBUCIÓN. Por ejemplo, si estamos con un familiar hospitalizado, con horas médicas, o en otra situación análoga, y te descuentan la retribución que hubiéramos cobrado de haber trabajado, el supuesto permiso RETRIBUIDO te cuesta dinero y eso era inaceptable. Ahora, con la sentencia adjunta se acabó esta práctica denigrante y machista.

Sí MACHISTA, porque como CGT denunció en su momento hemos tenido que llegar al Tribunal Supremo, para que las rácanas empresas de Contact Center reconozcan un derecho que suponía una discriminación indirecta por razón de sexo. Reconoce el Tribunal Supremo que con esta práctica de la patronal se estaba perjudicando a las mujeres trabajadoras puesto que en un sistema patriarcal como este son quienes mayoritariamente, se hacen cargo de la atención de los familiares teniendo mayor impacto esta práctica sobre las mujeres, la mayor parte de las personas trabajadoras de este sector. CGT dijo que la patronal con esta práctica hacía más daño a las mujeres que a los hombres y eso lo resalta y lo confirma Tribunal Supremo.

Por último, rechazamos el vergonzoso comunicado de CCOO, que cada día que pasa se retrata más. Hace 8 días sacó un comunicado gratuito atacando a la CGT por la sentencia de instancia del Teletrabajo, juicio al que CCOO se adhirió. Como la sentencia de momento no nos da la razón, entonces nos criticaron. La culpa no era de la patronal por no pagar sino por la CGT por luchar. En la sentencia que hoy os contamos también se adhirieron y como aquí nos da la razón, se les olvida mencionar que es una denuncia puesta en solitario por la CGT. De cara al futuro nos alegrará que moquete se siga adhiriendo, pero el oportunismo que se lo guarden porque esta vez, con 8 días de antelación, han quedado retratados.