CCOO y UGT FIRMAN EL ERE DE EMERGIA: Fraude, dolo, coacción y abuso de derecho

De un tiempo a esta parte los que formamos parte de CGT nos damos cuenta de que, cuando se nos presenta un Despido Colectivo (€R€) en el sector del telemarketing, desde el primer día del periodo de consultas, no todos pensamos lo mismo.

Todos los sindicatos sabemos que, tras las reformas laborales del principio de la década pasada, aun sin derogar, se ha facilitado mucho a las empresas dejar sin trabajo a quien lo necesita. Cuenta mucho más el beneficio empresarial que el trabajo de quien lo necesita. Y eso es algo que es así, y no parece que el gobierno vaya a cambiar. Así que, cuando nos sentamos en la mesa de un €R€, todas sabemos que la legislación nos deja en inferioridad de condiciones a los sindicatos, cuyo fin debe ser defender el empleo, frente a los empresarios, que sólo quieren mantener sus beneficios pese a quien pese.

Si nos retrotraemos a estas mesas negociadoras, al menos en este sector, desde el primer día CGT tiene claro que el objetivo es que la empresa retire el €R€, buscando todas las alternativas a los despidos. Sin embargo, CCOO y UGT ni siquiera contemplan esta realidad, la lucha la comienzan con los brazos bajados. Para ellos, como evitar el Despido Colectivo “está chungo” buscan en todos los procesos un “acuerdo” que les haga, proceso a proceso, validar la Reforma Laboral que tanto dicen criticar. Las decenas de ERE con acuerdo que han firmado desde el año 2012 en el telemarketing demuestran que dan por buena la Reforma Laboral. Para que CCOO y UGT no firmen un Despido Colectivo en este sector muy tontas deben ser las empresas, dado que la ponen botando, proceso a proceso.

El Despido Colectivo presentado por Emergia el pasado mes de julio tenía un tufillo a pastel, desde el primer día, que echaba para atrás. Tanto es así que CCOO y UGT vulneran la libertad sindical de CGT, quitándoles el 50% de su representación en la mesa, y la empresa retiró el proceso y lo volvió a presentar, para que estos sindicatos solventaran su cagada. Y si, lo solventaron, pero CGT detectó, desde el primer momento, que querían que los 30 días que marca la ley se acortan para irse de vacaciones el 15 de agosto. Acortar el periodo de consultas desde el inicio desde el primer día es un FRAUDE DE LEY como una catedral.

Emergia también ha incurrido en justificar este proceso en una causa cuando en realidad concurre otra, que se guardan para el futuro. Emergia ha perdido en 2020 más del 50% la facturación, y tiene una causa económica evidente, para la cual tenían que haber presentado documentación a los sindicatos que ha obviado. Ni las cuentas consolidadas, ni las del año 2019 han sido puestas a disposición de los sindicatos, en un FRAUDE DE LEY como la copa de un pino. Esto ha servido para despedir a cerca de 20 personas de la estructura de la empresa sin ninguna justificación, dado que no estaban vinculados a Vodafone Loyalty, la supuesta causa alegada.

La empresa también concurrió en una evidente COACCIÓN cuando se cargó de un plumazo el derecho a la Libertad Sindical en su vertiente a la negociación colectiva y propuso en la mesa a todos los sindicatos mayor indemnización si el periodo de consultas se acortaba. Si los sindicatos no aceptaban y el periodo de consultas duraba como establece el Estatuto de los Trabajadores hasta el 18 de agosto de 2021, la indemnización sería de 26 días por año, sin embargo, si terminaba el 13 de agosto, como así terminó por la complacencia de UGT y de CCOO, 28 días por año trabajado. Se pone precio a la negociación, y CCOO y UGT tragan.

CGT está revisando toda la documentación, pero ya hemos visto que no se ha tratado a todo el mundo por igual. Alguna representante de CCOO, como por ejemplo Aouatif Zeriah, que formaba parte del Comité de Empresa de Madrid y no tenía trabajo efectivo desde la pérdida de MásMóvil ha sido admitida como voluntaria, mientras que el resto de las personas que estaban en su misma situación, no han tenido esa oportunidad. A esto se le llama DOLO.

Por lo demás, si el periodo de consultas hubiera durado más tiempo, y la empresa hubiera hecho el trabajo que CGT le exigió en la mesa, hubiera habido menos despidos forzosos, dado que se hubieran incrementado los voluntarios. Además, no se ha comunicado a la plantilla que las mujeres víctimas de violencia de género, mujeres embarazadas, personas con diversidad funcional (con un mínimo de un 33%) o incluso personas que pueden sufrir un desahucio de su vivienda, están exentas de estar despedidas. Esto son datos que la empresa no tiene por qué conocer, al igual que si somos pareja de una compañera o compañero y las dos personas estamos afectadas. CGT exigió hasta el último día comunicar esto a la plantilla y la empresa, con la complacencia de CCOO y UGT no sólo se negó, sino que acortó el periodo de consultas en un ABUSO DE DERECHO inaceptable. Asqueroso. Y más sabiendo que la primera quincena de agosto es el momento en el que más gente está de vacaciones.

Os pasamos el acuerdo que ha firmado CCOO y UGT con la empresa, para mayor clarividencia de todas y todos. CGT, a pesar de que un acuerdo dificulta mucho esta posibilidad, estudiará con su asesoría jurídica la impugnación de este Despido Colectivo, para lo que tenemos tiempo hasta el próximo 13 de septiembre. Seguiremos informando.