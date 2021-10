Transcom: sin documentación, ni causa, ni vergüenza ¡TODAS/OS A LA HUELGA! ...

Así se está comportando esta empresa en unas reuniones vacías de motivos que expliquen los cientos de despidos que quieren ejecutar por la cara, pero llenas de la soberbia y la prepotencia que les da creer que esta costumbre macabra les puede salir bien.

La reunión de hoy ha tenido diversas interrupciones e injustificados recesos para prácticamente no contar nada pero poder contarle a un posible juez por inventarse un ERE fraudulento, que “ellos convocan muchas reuniones porque tienen buena fe negociadora” SON UNOS FALSOS.



Además, esta falsedad e hipocresía no solo afecta a las más de 300 familias que quieren echar a la calle, para “fingir” una mala situación que justifique el ERE, han quitado todas o la mayoría de las ampliaciones de jornada, han desviado llamadas a otras empresa e incluso han deslocalizado trabajo a Portugal y Colombia… no les importa perjudicar a la mayoría de la plantilla con tal de despedir a dedo metiendo en las campañas afectadas a trabajadoras/es que ya estaban trabajando en otras por eso esta guerra es de todas y de todos, si no te ha tocado ya, en cualquier momento te pueden señalar y solo hay una forma de evitarlo: Luchar. Por eso CGT convoca una huelga de 24 horas para los días 11 y 20 de octubre para todas las trabajadoras/es de Madrid y León.

Nos dejan sin ampliaciones

Retrasan negociaciones como las de un mejor acuerdo en vacaciones

Nos desvían llamadas a otras empresas

Nos quitan campañas que llevan a Málaga, Portugal o Colombia.

Juegan con todas y todos como peones para despedir barato.



Mientras, la empresa sigue sin facilitar la información necesaria para detectar si están desviando llamadas, si es una circunstancia temporal o si realmente es como ellos dicen (aunque si fuera así nos lo hubieran dado desde el primer día, ¿no crees?).



Conclusión: No tienen motivos para este ERE, no tienen argumentos, no tienen causas y solo quieren despedir barato hoy para contratar más barato mañana.

NO LO PERMITAMOS, LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE, ES LA QUE SE ABANDONA.