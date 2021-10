Comienza el mercadeo en el ERE de Transcom: Propuestas miserables e imposibles para fingir buena fe ...

La reunión del 13 de octubre de 2021 ha sido más que improductiva...VERGONZOSA. Una reunión que ha comenzado a las 15:00 y ha terminado a las 19:30 (nos sorprende que algún sindicato ha sacado su comunicado a las 19:00...)

La empresa no quiere que le sigamos demostrando que no hay causas, que se lo están inventando todo y que su única intención es despedir masivamente y barato, para ello, en su “guión de teatro barato”, tocaba hacer propuestas inverosímiles, propuestas que van desde no despedir a cambio de precarizar más y destruir más jornadas completas “por cada 6 trabajadoras/es que se reduzcan a 30 horas su jornada, desafectan a una persona” pasando por la movilidad geográfica- un tanto curiosa ya que no ha permitido el teletrabajo en algunas de sus campañas- y terminando por aceptar un ERE de voluntarios/as con tantísimos peros y clausulas que lo convierte en un imposible tan absoluto que está claro que es simplemente una carta a los reyes magos de la empresa o una nueva forma de “fingir” buena fe negociadora, algunas de esas condiciones son tan restrictivas y abusivas como aceptar a “voluntarios” menores de 50 años, o que su performance sea C o Z, tampoco pueden ser voluntarios si son de BBVA es decir, un imposible absolutamente ridículo.

A fecha de hoy la empresa no ha desafectado a ningun/a trabajador/a menor de 50 años, ninguna víctima de violencia de género, ni a un/a solo/a trabajador/a con guarda legal.

CGT ha rechazado formar parte del “reparto” de ese guión prefabricado y ha recalcado que con la documentación dada por la empresa y sobre todo con la que no ha dado, está claro que no hay causa legal para este ERE, de hecho la obsesión de los performances de la empresa refleja claramente que solo quieren librarse de la gente que a su criterio, no les rinden lo que la empresa exige, algo, por otra parte rastrero, miserable e ilegal y ha lanzado una propuesta mucho menos lesiva para los/as trabajadores/as ya que consideramos que hay capacidad de absorber los puestos de trabajo que quieren destruir.

Por todo esto y mucho más, continuamos con la convocatoria de Huelga el próximo dia 20, esta vez acompañada de concentración a las 12 del mediodía frente al hotel en la que se realizan las reuniones.