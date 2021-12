Exigimos soluciones para el conflicto de la campaña de Telefónica ...

Los sindicatos mayoritarios en el sector, CCOO, UGT y CGT, hemos trasladado, hoy diez de diciembre, a la Dirección General de Trabajo el conflicto originado en COMDATA (Digitex) tras la pérdida de Telefónica como cliente.

El servicio ha pasado a las empresas Atento y Abai,las cuales se comprometieron a contratar a toda la plantilla de Telefónica manteniéndole su antigüedad. Sin embargo, 10 días después de que se haya producido el traspaso, hay casi 170 personas que no han sido contratadas por las nuevas adjudicatarias y COMDATA no está dispuesta a recolocarlas entre las campañas que mantiene, por lo que no ha retirado las cartas individuales de finalización de su relación contractual por motivo de subrogación a Atento o Abai.

La Dirección General de Trabajo ha instado a COMDATA a reunirse con UGT, CCOO y CGT como sindicatos mayoritarios en el sector y buscar una solución que saque del limbo laboral a estas personas, que a día de hoy no tienen ninguna fuente de ingresos, ya que, ni siquiera perciben la prestación por desempleo.

Es por eso que hoy hemos mantenido una reunión en la que los sindicatos hemos propuesto a Comdata soluciones pacíficas de las que formen parte también Atento y Abai. Nos hemos emplazado al próximo lunes para que COMDATA nos dé respuesta a nuestras propuestas para terminar con esta situación.

Ni CGT, ni CCOO ni UGT tenemos como objetivo judicializar este conflicto, sino todo lo contrario, que las empresas implicadas se esfuercen por llegar a un acuerdo lo antes posible y cesen estas hostilidades entre ellas, que perjudican gravemente a las personas trabajadoras.