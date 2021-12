Contact Center: Terminamos el 2021 con una pérdida de sueldo real del 6,7% ...

El IPC (índice de precios al consumo) es un dato estadístico oficial que sirve para decirnos cuánto sube el coste de la vida. Hace una media de lo que suben, entre otros, los productos de la cesta de la compra, el precio de la vivienda, de la generación eléctrica, los servicios, transportes, etc. Este índice no siempre refleja la realidad que vive la mayor parte de la gente, y no valora el impacto real del comportamiento de los precios en la gente con menos capacidad adquisitiva. No obstante, es el dato reconocido por la mayor parte de las instituciones para saber la subida del coste de la vida.

Terminamos este año 2021 con el último dato de IPC, conocido el 30 de diciembre de 2021, de una subida del 6,7% interanual. Es decir, que las personas trabajadoras del sector de Contact Center vamos a perder una buena parte de nuestro poder adquisitivo. Y mientras tanto la patronal, la asociación que representa a la mayor parte de las empresas del sector, sigue ofreciendo el 0% de subida para los años 2020 y 2021. Nuestro salario está congelado desde 2019. Y entre unas cosas y otras desde el año 2012, coincidiendo con la reforma laboral del PP, los y las trabajadoras del sector llevamos acumulada una pérdida de poder adquisitivo del 17%.

Para la CGT esto es una vergüenza porque mientras los contratos mercantiles y pliegos de condiciones de las empresas se actualizan en una buena parte conforme al IPC, las plantillas del sector se quedan congeladas con su sueldo perdiendo mes a mes poder adquisitivo. A esto se suma que la gente que está en su mayor parte en la modalidad de trabajo a distancia asume el pago de suministros con los recibos disparados. Nosotras pagamos y ellos se ahorran una pasta gansa.

Sabemos que este 2022 no nos va a traer un cambio en el modo de actuar de la patronal, que seguirá ajena a las necesidades de la plantilla. Así que aprovechamos este último comunicado de 2021 para desear que el 2022 nos traiga mejores condiciones laborales, para ello tiene que ser un año de lucha, en el que recuperemos la iniciativa y dignifiquemos esta profesión. La lucha es el único camino.