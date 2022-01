Solidaridad con la Huelga de las teleoperadoras de Almaviva ...

Noticia traducida al Inglés y al Italiano

Desde el Sector Federal de Telemarketing de la CGT saludamos la lucha ejemplar que están manteniendo desde el Call Center de Almaviva en Roma.

Esta multinacional de Contact Center, con sede en Italia, pero con presencia en Brasil, Bélgica, China, Colombia, Estados Unidos, Rumanía y Túnez, está abusando de su posición dominante en las relaciones laborales con la adjudicación del servicio público de GSE - Energy Services Manager -, en su centro de trabajo de Roma, organismo controlado al 100% por el antiguo Ministerio de Economía y Finanzas italiano, el cual gestiona una facturación de aproximadamente 14.000 millones de euros anuales. La externalización de este call center se produjo en el año 2010, siendo desde entonces el único punto de contacto entre clientes y empresa, sucediéndose las empresas adjudicatarias, los convenios colectivos, las quiebras y la subcontratación de servicios a otras empresas. Sin embargo, y esto es muy importante, las personas trabajadoras siempre son las mismas, al igual que el lugar donde prestan servicios.

Hace pocos meses veíamos cómo la plantilla de esta misma empresa, Almaviva, inició una movilización por la pérdida del servicio de Alitalia, que tenía 621 personas trabajadoras y por el que se perdieron derechos laborales por el cambio de empresa por culpa del cliente (Alitalia), como de Almaviva y también de la empresa que ganó el servicio (Covisian, en España Grupo GSS).

Tanto en el caso actual como en el de hace pocos meses, como si fueran muñecas rusas, las empresas privadas saqueaban el dinero público sin invertir en este servicio, mientras la plantilla ha permanecido con una precariedad constante y sin tener el reconocimiento de su labor profesional.

En esta ocasión, de nuevo evidenciamos que los problemas que tiene la clase obrera de estos centros de trabajo de Roma son muy similares a los que aquí vivimos, y desde la CGT de España queremos apoyar y enviar todo el ánimo y la solidaridad para llevar a buen puerto las justas reivindicaciones de esta huelga indefinida en el servicio que Almaviva presta para GSE. Su lucha es nuestra lucha.

La directiva europea establece que es necesario mantener los derechos de las plantillas en caso de cambio de empresario, y esto se vulnera de forma flagrante en las empresas de Contact Center de todo el mundo, como está ocurriendo en esta ocasión y que denunciamos públicamente.

Desde CGT recibimos con aliento esta huelga indefinida y nos ponemos a disposición de los compañeros y compañeras para denunciar esta situación.

¡Viva la lucha de las teleoperadoras de Almaviva!

------------------------------------------------------------------------

SOLIDARITY WITH ALMAVIVA TELEMARKETERS’ STRIKE

From CGT Telemarketing Federal sector in Spain, we celebrate the Almaviva Call Center exemplary labor struggle they are maintaining in Rome.

This Call Center multinational company, based in Italy but located aswell in Brazil, Belgium, China, Colombia, USA, Romania and Tunisia, is abusing its dominant position related to the labor relations about the GSE public service award in its office in Rome. GSE-Energy Services Manger is a 100% organism controlled by the former italian Economy and Finance Ministry, wich manages a 14.000 millions of euros of billing per year.

The oursourcing of this call center took place in 2010; since then this is the only contact between clients and companies, and after that the common rules have been winning companies, collective agreements, bankruptcies, and outsourcings to other companies… but nevertheless, and this is quite important, the workers are always the same, swell the place where they work.

Few months ago, we saw how the workforce of Almaviva began a mobilization because of the Alitalia service loss: 621 workers lost labor rights because of this companies change. Alitalia, Almaviva and Covisian in Spain (part of the GSS Group, earner of the service) are guilty too.

In this case and few months ago, private companies plundered public funds without investing in this service, while the workforce remained precarious constantly, without being recognized as professionals.

This time, we again show how similar are the problems that working class people have in this offices in Rome to the problems we live here in Spain. From CGT in Spain we support and send all the encouragement and solidarity to achieve the right vindications of this long term strike in the service Almaviva gives to GSE. Their struggle is ours.

We have to remind that the guarantee to the labor conditions is a right that overcomes the italian and spanishs borders, no matter if the companies change.

The European Law 2001/23 says it’s necessary to keep the workforce rights in case of changing the companies, and this is infringed all over the world in our Contact Center companies the way is happening now. We report it in public.

In CGT we happily embrace this long term strike and we walk by their side to report this situation.

Long live the Almaviva telemarketers struggle!!!

-----------------------------------------------------------------

Solidarietà con lo sciopero delle operatrici di Almaviva

Dal Settore Federale dei Call Center della CGT salutiamo la lotta esemplare che sta portando avanti il Call Center di Almaviva a Roma. Questa multinazionale di Contact Center con sede in Italia, però con presenza anche in Brasile, Belgio, Cina, Colombia, Stati Uniti, Romania e Tunisia, sta abusando della sua posizione dominante nelle relazioni lavorative nell’assegnazione del servizio pubblico di GSE -Gestore Servizi Energetici-, nella sede di Roma, organismo controllato al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, il quale gestisce una fatturazione di circa 14.000 milioni di euro all’anno. La delocalizzazione di questo call center avvenne nel 2010, essendo da allora l’unico punto di contatto tra i clienti e l’azienda, da lì in avanti si sono susseguite le aziende assegnatarie, i contratti collettivi, i fallimenti e gli appalti dei servizi ad altre aziende. Tuttavia, e questo è molto importante, le persone che ci lavorano sono sempre le stesse, così come il luogo in cui prestano servizio.

Pochi mesi fa abbiamo visto come il personale di questa stessa azienda, Almaviva, iniziò una mobilitazione per la perdita del servizio Alitalia, che aveva 621 lavoratori e per il quale si sono persi diritti a causa del cambio di azienda per colpa del cliente (Alitalia), come di Almaviva e anche dell’azienda che vinse l’appalto (Covisian, in Spagna Gruppo GSS).

Sia in questo caso che in quello di pochi mesi fa, come se fossero matriosche, le aziende private saccheggiavano il denaro pubblico senza investire in questo servizio mentre il personale ha continuato ad essere costantemente precario e senza ottenere il riconoscimento del suo operato professionale.

In questa occasione evidenziamo che i problemi che ha la classe operaia in questi posti di lavoro di Roma sono molto simili a quelli che viviamo qui, e dalla CGT della Spagna vogliamo appoggiarli e inviare tutto l’incoraggiamento e la solidarietà per portare a termine le giuste rivendicazioni di questo sciopero indeterminato del servizio che Almaviva presta per GSE.

La loro lotta è la nostra lotta.

La direttiva europea stabilisce che è necessario mantenere i diritti del personale in caso di cambio del datore di lavoro, e questa viene chiaramente infranta nelle imprese di Contact Center di tutto il mondo, come sta accadendo in questa occasione e che denunciamo pubblicamente.

Dalla CGT riceviamo con sostegno questo sciopero indeterminato e ci mettiamo a disposizione dei compagni e delle compagne per denunciare questa situazione.

¡Viva la lotta delle operatrici di Almaviva!