Otra vuelta de Tuerca

El 24 de febrero de 2022, la patronal ha dejado claro que quiere la complicidad de los sindicatos para empeorar los modelos de contratación que regula la ley del Estatuto de los Trabajadores. (ET)

Sí el ET limita el contrato por circunstancias de la producción a 6 meses máximo. Esto se puede reducir o ampliar en convenio. Las empresas del sector piden ampliar los contratos temporales en el convenio a 12 meses, cuando el convenio debería mejorar el ET, no empeorarlo.

El ET crea un nuevo contrato fijo discontinuo que limita a nuestro sector a tres meses de inactividad anual. La patronal propone ampliarlo a seis meses (en vez de reducir ese plazo). Además, se salta el requisito de previsibilidad que establece la norma general. Quieren un contrato de empleo fijo virtual “trabajas cuando hay trabajo, al paro cuando no hay llamadas”. Una vergüenza.

En este sector ya no se hacen contratos a tiempo completo, salvo cosa excepcional. El contrato fijo discontinuo debe ser a tiempo completo, salvo que el convenio permita finalmente contratar a tiempo parcial. La patronal quiere más jornadas parciales.

CGT ha respondido a todo esto con una propuesta que puedes descargar con el QR adjunto.

Sobre la subrogación, sobre los medios y los gastos del teletrabajo desde el inicio de la pandemia, sobre el porcentaje de indefinidos que como mínimo debe tener cualquier empresa, y sobre que una persona trabajadora del sector que entra hoy a currar cobre el SMI nada de nada. La próxima reunión será el 22 de marzo, se supone que responderán a estas y otras cuestiones. Se les acumula el trabajo y a las plantillas se nos agota la paciencia.