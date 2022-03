MODIFICACIÓN SUSTANCIAL EN TELEPERFORMANCE

El pasado 15 de febrero, Teleperformance España anunció el inicio de procedimiento de una MSCT en cinco de sus centros en España, Madrid, Barcelona, A Coruña, Sevilla y Ponferrada, consistente en realizar un cambio de turno a 110 trabajadores y trabajadoras del turno de mañana para que cambien a las tarde, alegando para ello que tienen un "sobredimensionamiento" en la campaña Vodafone en turno de mañana y nuevas campañas de Vodafone en turno de tarde, para las que no tiene ni intención de hacer contrataciones, pues lo quiere cubrir con quienes ya están en la empresa.

Tras varios días de reuniones mantenidas con la Empresa y resto de secciones sindicales, y cansándonos de solicitarles documentación que llegaba tarde, mal y nunca, desde CGT hemos visto que dicha documentación no justifica para nada dichos cambios de turno, puesto que no hay diferenciaciones significativas entre los dos turnos, y en caso de haber diferencias, estarían generadas por Teleperformance, al sobredimensionar la mañana de manera intencionada para luego salirnos con estas.

Pues bien, hoy, durante la cuarta reunión, la Empresa nos ha realizado sus propuestas nada más iniciar, de cara a que los trabajadores y trabajadoras de mañana accedan a cambiar al turno de tarde, consistentes en:

Fines de semana libres para quienes pasen de mañana a tarde.

Reagrupación de jornada, concentrando las horas de trabajo para librar viernes, sábado y domingo o sábado, domingo y lunes aunque sólo uno de cada cuatro fines de semana.

Ampliaciones de jornada.

Reversibilidad valorable, consistente en que quienes cambien a la tarde si es necesario servicio de mañana más adelante,tengan preferencia las personas afectadas.

En los centros de trabajo afectados podrá suscribirse gente de otras campañas, con un límite del 10% siempre del turno de mañana.

Subir la indemnización si alguien de mañana quiere extinguir su contrato a 25 días por año trabajado con un máximo 12 mensualidades.

Desde CGT no nos parece para nada correcto, primero porque no hay motivos fundamentados para esta modificación de condiciones, y además, vemos que sus medidas generarán diferenciaciones entre la plantilla de tarde, con lo que algunas personas trabajarán los fines de semana y otras no, o incluso algunas tienen posibilidad de ampliar, y otras no, por el mero hecho de ser ya de tarde, muy loco todo. Por otro lado, la que se le viene encima a los compañeros y compañeras que continúen en el turno de mañana va a ser más que difícil, porque con menos gente van a atender el mismo volumen de servicio, la traducción es 0 after y aux, presión para estar en dispo llamándonos al avaya, un estrés por las nubes y encima sonrisa telefónica.

No queremos que le cambien el turno a nadie, y mucho menos sin que la empresa haya acreditado que, realmente, les hace falta, pero con la firma de ese posible acuerdo se está avalando por los sindicatos firmantes que SÍ es necesario y abre la puerta a que la empresa cometa muchas más irregularidades.

Nos han mandado información sesgada y sin muchos de los informes que hemos solicitado, pero parece que como siempre a determinadas secciones sindicales como a CCOO, UGT y USO lo mismo les da, no se han dignado ni a estudiarla, llegando a tener la desfachatez de decirlo y empezar a negociar y mercadear sin tener datos sobre la mesa….. firman lo que sea, les ha preocupado más ver a cuánto pagarían a las personas que se quieran ir, que la necesidad de cubrir puestos en la tarde, les importa un bledo el tema de cargarse empleo, no les duele prenda, total como es voluntario todo vale, eso sí, quien coja el dinero por irse que sepa que pueden verse sin paro.

El lunes será la última reunión, en la que dicha modificación será avalada por CCOO, UGT y USO avalando un ERE encubierto y generando diferencias abismales entre trabajadores de un mismo turno, además de sobrecargando de trabajo y estrés, que no es poco en nuestro sector, a la plantilla que permanezca de mañanas.

No todo vale. Algunas organizaciones avalan con su firma saltarse el Estatuto de Los Trabajadores. CGT, si se firma este acuerdo, consultará con su asesoría jurídica e informará a la plantilla afectada, voluntaria o no, de este acuerdo y sus consecuencias.