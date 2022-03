LAS COSAS CLARAS. NO MÁS ENGAÑOS NI TRAICIONES

comunicado de negociaciã³n convenio cc nâ- 26 - 15 de marzo de 2022 - ok.pdf

Llevamos más de dos años de negociación de convenio y desde la CGT hemos mantenido siempre nuestro compromiso con la transparencia. Nunca hemos buscado crearle falsas expectativas a nadie, ni le hemos endulzado la oreja al personal para caer más simpá[email protected]



Hace ya varios meses que desde CGT les pedimos a CCOO y UGT concreción. Siempre es mejor dejar las cosas claras, para que luego no haya equívocos ni sorpresas de última hora. Les pedimos que nos dijeran qué convenio pretendían conseguir, por qué motivos iban a pedirle a las plantillas que lucharan y cuáles son esos puntos que consideran irrenunciables para mejorar las cosas. Es decir, les preguntamos cuestiones básicas e imprescindibles. Desde la CGT, además de plantearles esta consulta, les dijimos una vez más cuáles son nuestros puntos básicos e irrenunciables para conseguir estabilidad, mejorar nuestros salarios y condiciones laborales. En aquel momento, la respuesta de CCOO y UGT fue pedirnos tiempo. Y ha pasado el tiempo. Mucho tiempo. Demasiado tiempo. Más de un largo trimestre de tiempo.

Todos los puestos de trabajo de nuestro convenio dependen de que se establezca la subrogación cuando nuestra empresa pierde el servicio en el que trabajamos y se le adjudica a otra. Y que las jornadas parciales innecesarias desaparezcan. Los sindicatos llevamos años reclamando este derecho, y como quien oye llover. En cuanto a salarios, nuestro convenio es uno de los más precarios de este país. De hecho, el salario mínimo interprofesional (SMI) acaba de superar a la categoría de teleoperador/a. Y en cuanto al resto de condiciones, el contact center se ha puesto como ejemplo de aquellas medidas más urgentes que pretendía atajar la reforma.



A la vez, durante la pandemia se nos decía que éramos esenciales. Los trabajadores y las trabajadoras de este sector estamos [email protected] de que, una y otra vez, siempre se recurra a la misma puesta en escena con la firma de todos los convenios. Tras una campaña de propaganda por parte de los sindicatos mayoritarios y algunos comunicados en los que criticaban a la patronal, finalmente alcanzan un acuerdo que parece salir de la nada y con ello se produce la firma de un convenio colectivo que parece salir de la nada y con ello se produce la firma de un convenio colectivo que, en principio, siempre trae pocas novedades positivas y que, como en el caso del último, ni tan siquiera garantizaba el incremento del IPC real. Porque, hablando claro, con la firma del último convenio hasta hoy, hemos perdido un 5% de poder adquisitivo. Otro dato: Desde 2010 hemos perdido un 12,2% de poder adquisitivo. Y en este año de 2022 la cosa apunta muy alto, ya que el encarecimiento del coste de la vida va por el 7,6%. En total, nos deben casi un 20% de pérdida de poder adquisitivo.

CCOO y UGT, en vez de respondernos qué convenio pretenden conseguir de verdad y por qué convenio le van a pedir a la gente que luche, ya han iniciado su campaña de propaganda. Exactamente la misma que en otras tantas ocasiones. Mientras tanto, la patronal ha manifestado su intención de aplicar en nuestro sector la peor versión posible de la reforma laboral, con contratos eventuales de hasta doce meses o el uso del fijo discontinuo como sustitución del contrato de obra. No hemos visto que CCOO y UGT hayan rechazado esto de forma contundente. Sin embargo, lo que empezamos a ver es que se mantiene una actitud en la mesa y otra hacia fuera, y CGT no va a ser comparsa ni va a legitimar el doble discurso de nadie, porque nuestra misión es informar a las plantillas y no contarles cuentos de hadas.

Desde CGT seguiremos luchando para conseguir el mejor convenio posible para las condiciones y los salarios de las personas que trabajan en el contact center permitan tener una vida digna. El tiempo y nuestra paciencia se han agotado. Demasiados desplantes, traiciones, egoísmos personales y silencios. No vamos a ser cómplices de quienes han decidido situarse como parte del problema, desde hace ya más de veinte años, y no como parte de la solución. Si quieren luchar, a luchar, pero con objetivos en común, que las plantillas conozcan, que todos conozcamos, para que la lucha sirva.

CGT, sindicato mayoritario en muchos centros de trabajo del sector, va a seguir negociando este convenio de buena fe, con la voluntad de conseguir mejoras reales para las personas trabajadoras del Contact Center. Queremos evitar que al no garantizarse la subrogación nos lleve a centenares de ERES cuando la empresa contratista finalice el servicio con la empresa de telemarketing, queremos recuperar el poder adquisitivo perdido, queremos que no se desvirtúe la reforma laboral y se creen puestos fijos (falsos) discontinuos ó contratos temporales de 1 año de duración, queremos que el trabajo a distancia no sea low cost, sino con derechos; queremos erradicar los contratos "forzosos" de 18 a 28 horas aprovechándose de la necesidad de currar, queremos avances en prevención de riesgos psicosociales porque es intolerable que nadie pierda su salud por cómo nos tratan, queremos, en un sector feminizado, que la igualdad sea una prioridad, queremos mejoras reales que permitan conciliar, y horarios que nos permitan tener vida … ese es el convenio que queremos y para eso vamos a seguir luchando, ¡¡cueste lo que cueste !!