Hasta siempre compañero

"Hay personas que luchan toda la vida... Esas son las imprescindibles" el compañero sindicalista de la CGT, trabajador en la empresa Transcom, donde participaba a todos los niveles en su sección sindical, José Pasadas Jiménez era una de estas personas imprescindibles.

El día que llegó a CGT lo hizo porque quería luchar libremente y con coherencia por las trabajadoras y los trabajadores de Transcom, pero su lucha por la dignidad de toda la clase trabajadora fue su lucha durante toda su vida.

El día que llegó a CGT nos trajo su orgullo de ser parte activa de la clase obrera, su ilusión, sus ganas y deseos por luchar codo con codo con quiénes lo hacemos sin tapujos, sin límites, sin "peros".. se veía en su rostro a kilómetros luciendo con orgullo su chapa que se hacía grande en su pecho. Aquel día, la empresa sabía que CGT era, si cabe, más temible para su juego sucio, y una gran noticia para la plantilla que le tuvo cerca en su centro de trabajo de San Fernando de Henares.

El pasado 13 de abril. José Pasadas nos dejó, pero no sin antes regalarnos, experiencia, ejemplo, debates, esperanza y la enorme responsabilidad de que nuestra lucha, que era la suya, no cese, nos dejó la coherencia ideológica, la contundencia de quién sabía lo importante de no rendirse contra el capital y los abusos de la patronal.

Desde CGT te damos las gracias por todo lo que nos dio. Un imprescindible que llevaremos siempre en nuestros corazones.

Que la tierra te sea leve. Gracias por trabajar a tu lado, compañero. La lucha sigue y la vamos a ganar.