UNA VEZ MÁS AYER, EL SECTOR DE TELEMARKETING SE DETUVO





En el día de ayer 26 de mayo, realizamos una huelga a lo largo de toda la jornada, y podemos decir bien alto que las personas que en este sector trabajamos, como siempre, hemos respondido de forma contundente.

En buena parte de las plataformas que ayer operaban presencialmente, en todo el estado, la concurrencia a la Huelga ha sido más que notable, algunas incluso han llegado a paralizar totalmente su actividad, por lo que las estimaciones fijan la participación en torno al 65%, por supuesto aspiramos a un seguimiento total, que ayudaría enormemente en la Lucha que debemos plantear a la patronal, pero estamos satisfechos con el esfuerzo realizado por las plantillas, y más aún con la actual situación de teletrabajo.

Este respaldo que hemos obtenido por parte de las plantillas, nos da fuerzas para plantarnos ante la patronal en la próxima reunión del mes de junio, y decirles que, pese a que por parte de CCOO y UGT se quieren tomar unas vacaciones ya que no tienen ganas de trabajar en verano, las personas trabajadoras dicen que hay que desbloquear la situación cuanto antes y hay que continuar con las negociaciones, incluso, tal y como dijo el Ministerio de Trabajo, hay que reunirse más todavía en aras de unas condiciones dignas para el sector, que a fin de cuentas es de lo que se trata, de luchar por nuestras condiciones.

Estamos en un momento crucial, no podemos permitir que, tal y como nos tememos, las organizaciones sindicales firmantes, en vista de un IPC que no les cuadra por culpa de la situación socio política actual que atravesamos, meramente esperen sin querer negociar con la patronal, y dispongan su firma para un convenio que, a día de hoy, no solucionaría ninguno de los acuciantes problemas que tenemos en el sector; Tales como las subrogaciones derivadas del art. 18 (que, pese a su inutilidad se niegan a eliminar), el modelo de contratación (que quieren convertir en una barra libre de fijos discontinuos) ni la regulación del teletrabajo, ni las cuestiones de igualdad laboral... Nada de esto quiere tocar la patronal, que está ansiosa porque, tras el postureo "sindical" de CCOO y UGT, procedan a firmarle la misma mierda de siempre a cambio de sus 18 liberados, y contra eso pelearemos desde la CGT a brazo partido, haciendo que dejen a un lado sus intereses personales y entre todos velemos por las plantillas y por dignificar este sector y gracias a la huelga de ayer sabemos que tenemos el respaldo de la gente para revertir la situación.

Es por esto que, desde CGT, os damos las gracias a quienes ayer luchasteis por cambiar las cosas, por mejorar nuestro sector, ya que nos dáis más fuerza, y animamos a todas aquellas personas que no lo hicieron a darse cuenta de cuál es la manera de que los cambios sucedan.

Nos reiteramos en sentirnos más que orgullosos y orgullosas del éxito de una movilización que tuvo su reflejo en las distintas concentraciones que se llevaron a cabo en las diferentes provincias donde hay empresas del sector.

Porque nadie nos va a regalar nada.

Porque los derechos se conquistan.

Porque es tiempo de estar [email protected] para luchar.

A todos y todas, gracias.

Estamos en Lucha