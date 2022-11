HUELGA 24 EL 28N: NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

comunicado huelga general 28n - 24-11-2022.pdf

A lo largo de las negociaciones del Convenio Colectivo, desde CGT hemos visto constantemente una patronal con propuestas que, lejos de mejorar nuestras condiciones pretende empeorarlas cada vez más. Aunque en nuestra organización sindical consideramos que nuestros derechos laborales van mucho más allá del sueldo que percibimos, en esta ocasión, queremos poner nuestro salario encima de la mesa, ya que las plantillas cada vez sufrimos más para llegar a fin de mes.

La propuesta, por no decir el insulto de la patronal, consiste en no percibir ni un euro de atrasos por los años 2020 y 2021, una "subida salarial" del 3% para el 2022 así como para los siguientes años, todo ello tras las cifras récord de beneficios que han obtenido en estos años.

A la prácticamente nula subida salarial, debemos añadirle la parcialidad de las jornadas, porque ya es habitual que la gran mayoría de las contrataciones sean a 20 o 25 horas, los más afortunados 30 horas, las jornadas de 35 o 39 horas han pasado a estar en peligro de extinción. En muchos casos, esto supone que las teleoperadoras tenemos que recurrir al pluriempleo o a pedir ayuda para poder llegar a final de mes.

Otra de las cuestiones más sangrantes, son los gastos de teletrabajo que pretenden pagar (los cuales rondan tan solo el euro diario), hacen que cada vez sea más precaria esta profesión. Nadie puede vivir con este tipo de sueldo, y esto genera que nuestros empleos supongan meramente un parche mientras encontramos un trabajo mejor pagado. Esto hace que una de nuestras reivindicaciones sea dignificar nuestra profesión, ya que desempeñamos una función muy esencial en nuestra sociedad, tal y como pudimos ver a lo largo de 2020, y eso comienza por unos ingresos que nos permitan vivir y no sobrevivir, ya que este trabajo es complejo y muchas familias dependen de él.

Sabemos que no es fácil, pero el próximo 28 de noviembre debemos ir a la huelga, para que tanto la patronal como el resto entienden que la clase trabajadora no va a seguir tragando con unas condiciones de miseria y no estamos dispuestos/as a un convenio que nos condene a salarios de miseria los próximos 4 años. No nos vale que nadie justifique la firma del convenio vendiendo la desaparición de los artículos más lesivos del convenio, pues todo ello ya está superado gracias a que la CGT lo ha peleado y ganado en los tribunales. Por contra, otras organizaciones sindicales, como SAT, CSI Y SB sí han dado un paso adelante y se unen a nuestra convocatoria, porque ahora es necesario hacer un frente común para luchar por nuestros derechos laborales.

EL 28 DE NOVIEMBRE HUELGA DE 24 HORAS EN EL SECTOR DE CONTACT CENTER