TELEPERFORMANCE PONFERRADA EN CONTRA DEL PRE-ACUERDO DEL CONVENIO ...

La semana pasada la sección sindical de CCT en Teleperformance Ponferrada, a raíz del pre-acuerdo alcanzado entre CCOO y UGT con la patronal con motivo de la firma del convenio colectivo, convocaron una reunión extraordinaria del Comité de Empresa.

La intencionalidad, era pronunciarse a ese respecto, e intentar que la opinión del centro de trabajo fuera trasladada a las distintas organizaciones sindicales.

Es por esto que, por mayoría absoluta, el 12 de diciembre de 2022, el Comité de Empresa de Teleperformance Ponferrada, se posicionó en contra de este pre-acuerdo entre CCOO, UGT y la patronal, que no va a hacer otra cosa más que precarizar al sector de telemarketing.

Cabe decir, que no es comprensible el hecho de que los delegados y delegadas de los sindicatos CCOO y UGT no acudieron a la reunión del Comité de Empresa, mostrando una falta de respeto a todos los trabajadores y trabajadoras que representan. Con esto queda de manifiesto, que es más fácil no pronunciarse cuando es imposible defender un acuerdo que va en contra de las plantillas. Pese a ello el comité tiene clara su postura, y es claramente en contra de un Convenio que nos va a condenar los próximos años.

Los trabajadores y trabajadoras del sector del telemarketing, tenemos que tener claro que en las elecciones sindicales de nuestros centros no votamos a personas individuales; sino que con nuestro voto, damos representatividad a sindicatos que decidirán por nosotros/as nuestras condiciones laborales, y con estas acciones, como alcanzar acuerdos favorables a la patronal, retratan claramente que su posición es la de perpetuar unas condiciones cada vez más asfixiantes para nuestro sector.