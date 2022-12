Transcom Madrid en contra del pre-acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la patronal ...

Ayer 20 de diciembre, se ha reunido el Comité de la empresa Transcom Madrid para condenar el pre-acuerdo alcanzado entre CCOO, UGT y la patronal, ya que no supone más que una merma en el poder adquisitivo de las plantillas, condenando a los teleoperadores y teleoperadoras a la precariedad. Como en Comités de otras empresas, los sindicatos firmantes no han aparecido y se ponen de perfil con respecto a las decisiones de sus organizaciones, que no hacen otra cosa que contravenir los intereses de la clase trabajadora. Los sindicatos presentes en dicha reunión del Comité de Empresa por unanimidad se mostraron en contra del pre-acuerdo tildándolo de vergonzoso e indicaron que estaban tomando todas las medidas a su alcance para contrarestarlo.