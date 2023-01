LLAMAMIENTO A TODA LA CGT

Manifestación centralizada para la recuperación del poder adquisitivo el próximo 11 de marzo, en Barcelona Las dificultades de la clase trabajadora no han cesado con la llegada de 2023. De hecho, todos y todas podemos comprobar día tras día que esas dificultades siguen creciendo. A la vez, podemos observar cómo nuestros salarios son cada vez más escasos para hacer frente a las necesidades más básicas. Muchas familias, pese a que sus miembros tengan la suerte de tener un trabajo, se están viendo abocadas a una verdadera economía de subsistencia. Y lo haremos con discurso y reivindicaciones propias ya que estamos inmersos en múltiples negociaciones de convenios y procesos de elecciones sindicales. Por ese motivo, y como continuación a los actos que cristalizaron en la manifestación del pasado día 17 de diciembre en Madrid, las federaciones de industria de la CGT convocantes volvemos a dirigirnos a toda la organización con la convocatoria de una nueva manifestación, como ya se propuso en la pasada Plenaria Confederal. La manifestación será el próximo día 11 de marzo de 2023 en Barcelona. En próximas fechas os iremos informando de los detalles relativos al itinerario, autobuses y demás actos que se celebrarán en torno a esa jornada de lucha, coincidente además con el centenario del asesinato en Barcelona de Salvador Seguí y en torno al cual se va a diseñar el acto reivindicativo. En la CGT tenemos claro que las soluciones al elevado precio de los alimentos, la energía, el transporte, la vivienda o la asfixiante subida de las hipotecas no nos las van a proporcionar los políticos, sean del signo que sean. Si no hacemos nada, si no seguimos saliendo a las calles y nos quedamos de brazos cruzados, estaremos confiando nuestro futuro precisamente a esos políticos, empresarios y sindicatos mayoritarios que son los causantes de la miseria y las desigualdades que se vienen desarrollado a toda máquina durante los últimos años. No nos engañemos. Sabemos que detrás de cada crisis hay una enorme estafa a la clase trabajadora para que “paguemos las de siempre”. Por eso, las únicas soluciones reales serán las que consiga la clase trabajadora en las calles. Os animamos a todos y a todas a que participéis en la próxima manifestación del 11 de marzo en Barcelona. Hemos previsto también, con objeto de ir dando a conocer a la opinión pública nuestra movilización una campaña de redes sociales para el 1 de febrero y que próximamente compartiremos. Asimismo, os informamos de que el 11 de marzo tampoco supondrá el fin de esta campaña de lucha. Desde CGT tendremos que seguir trabajando para que la clase trabajadora se dote de unas condiciones laborales y de unos salarios dignos. “Contra la subida asfixiante de precios y la pérdida de poder adquisitivo” “Por un reparto más justo de la riqueza y por unas condiciones de trabajo dignas para toda la clase trabajadora” Federaciones de ramo de la CGT de Hostelería, Alimentación y Comercio (FEHAC), Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Crédito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas Consultoras de Planificación, y de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos (FESIBAC), Transportes, Comunicaciones y Mar (FETYC), Sanidad (FESAN) y Energía, Minería y Químicas (FESIQ).